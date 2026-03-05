El conflicto de la guerra de Irán ha hecho que el precio del petróleo se llegara a disparar hasta un 40% este martes. En consecuencia, según explican fuentes del sector, «este fin de semana ya se empezó a notar una mayor afluencia de coches, cuando comenzó el conflicto, es decir, sábado y domingo». No obstante, otra fuente indica que la afluencia de los conductores a las gasolineras se ha ido notando más desde «el lunes por la tarde y durante la jornada de este miércoles, ya que ha habido más movimiento de personas que acudían a las gasolineras».

Mientras que un cliente que acude habitualmente a una gasolinera low cost de la periferia de Madrid, también ha asegurado a OKDIARIO que se ha percatado de que «los precios se han incrementado un 11% desde el martes al miércoles en el caso del diésel, pasando de 1,279 euros el litro a 1,419».

Asimismo, la OCU ha alertado de que el impacto del encarecimiento del petróleo debería tardar aún unos días en llegar a los surtidores y que los aumentos recientes del precio de la gasolina y el gasóleo responden a subidas previas del petróleo Brent, y no al conflicto en Oriente Medio. «El impacto del conflicto de Irán sobre el precio de los combustibles podría incluso tardar hasta dos semanas en producirse, y se estiman posibles subidas de 8 a 10 céntimos por litro», según la OCU.

«Los consumidores están viendo la evolución del mercado y muchos han decidido llenar el depósito de su vehículo por el temor a un incremento en los precios de los combustibles, pero la dependencia que tiene España con el estrecho de Ormuz es mínima», sostienen fuentes del sector.

«En muchos sitios se está diciendo que va a haber un desabastecimiento y eso es mentira», defienden.

No hay riesgo de desabastecimiento en las gasolineras

Por tanto, desde la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) se ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad frente a los rumores de falta de abastecimiento. «En el caso de España, lo que sí podemos destacar es una gran seguridad de suministro, ya que tenemos el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea y eso hace que nuestros aprovisionamientos de crudo estén muy diversificados. Si tenemos en cuenta los datos de 2025, más del 50% de los crudos importados en España provenían del continente americano y esto es así porque nuestras refinerías pueden procesar crudos de distintas calidades y orígenes, lo que nos otorga, como decíamos, una gran seguridad de suministro», afirman a OKDIARIO desde AICE.

«Respecto a lo que pueda pasar con el precio del crudo en los mercados internacionales, es muy difícil hacer previsiones y dependerá de muchos factores, fundamentalmente la duración y la intensidad del conflicto en Oriente Medio, y más en concreto el tránsito por el Estrecho de Ormuz», exponen desde AICE.

Los precios del petróleo se disparan

Durante la jornada del lunes, el petróleo llegó a alcanzar una subida en sus precios de hasta el 3%. Y durante el martes esta subida se incrementó, llegando a alcanzar un aumento del 5%.

Mientras que este miércoles, en el mercado de materias primas, y al calor del ataque a Irán, el petróleo mantenía su escalada con un repunte del 1,56% en el precio del barril de Brent, hasta los 82,67 dólares. Mientras que el West Texas subía un 0,95%, hasta los 75,27 dólares.