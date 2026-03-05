Ya es oficial: Hacienda confirma la deducción de 1.500 euros por seguro de salud si cumples estos requisitos

Hacienda permite a un grupo de contribuyentes deducirse el seguro de salud en la declaración de la renta. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos podrán desgravarse hasta 1.500 euros en la campaña de la renta que comienza el próximo 8 de abril y que finaliza el 30 de junio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la campaña de la renta y las formas en las que puedes acceder a una deducción de hasta 1.500 euros en Hacienda por el seguro de salud.

¿Se puede meter el seguro de salud en la declaración de la renta? Esta es una pregunta que seguro que se hacen muchos contribuyentes que hacen este pago mensual para tener un acceso más rápido a la sanidad. La respuesta es sí, pero con ciertos matices. Hacienda ha confirmado que podrán acogerse a esta deducción los trabajadores autónomos, siempre y cuando esté vinculada a su actividad económica. Los trabajadores por cuenta propia no lo podrán incluir en ningún momento.

Hay que tener claro al respecto que los trabajadores autónomos están obligados a realizar la declaración de la renta independientemente de los ingresos que hayan tenido a lo largo del año 2025. La Agencia Tributaria fija un límite de 22.000 euros anuales para los trabajadores por cuenta propia y este baja a 15.876 euros para los que tengan varios pagadores y el segundo supere los 1.500 euros. Esto no repercute a los trabajadores del RETA, que tendrán que hacer el IRPF sí o sí entre el 8 de abril y el 30 de junio, ya sea a través de internet, vía telefónica o de forma presencial en cualquier oficina de la Agencia Tributaria.

Hacienda y la deducción por el seguro de salud

Así que Hacienda permitirá deducirse hasta 1.500 euros a los trabajadores autónomos que tengan un seguro de salud vinculado a la actividad. «Desgravar un seguro médico significa que se puede deducir total o parcialmente su coste de la base imponible en la declaración del IRPF. Es decir, Hacienda permite restar parte del importe que se paga por el seguro de salud de los ingresos que tributan. Es decir, que hay un ahorro fiscal», dicen los especialistas de MGC Mutua en su página web oficial.

Así que un trabajador autónomo podrá acogerse a esta deducción estatal siempre y cuando el seguro de salud esté vinculado a la actividad económica. Esto está tipificado en la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

La ley deja claro que Hacienda permitirá una deducción por el seguro de salud de hasta 500 euros anuales por persona asegurada y se incluye al autónomo en cuestión, su cónyuge y los menores de 25 años que convivan con él. Este límite subirá hasta los 1.500 euros por persona si alguna de estas sufre alguna discapacidad. Los requisitos para poder acceder a esta deducción de Hacienda por el seguro de salud son los siguientes: