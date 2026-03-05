Así es Carlos Martínez Mínguez: edad, su pareja y sus hijos, estudios y desde cuándo es alcalde de Soria

Carlos Martínez opta como candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones que tendrán lugar este 15 de marzo. El dirigente socialista, que ha consolidado su perfil político en los últimos años dentro del partido en Castilla y León, afronta estos comicios con el objetivo de arrebatar el Gobierno autonómico al Partido Popular, que ha dirigido la Junta en la última legislatura.

Edad y de dónde es Carlos Martínez Mínguez

Carlos Martínez Mínguez nació en Soria en 1973, por lo que en 2026 tiene 53 años. Su arraigo en la capital soriana ha sido un elemento constante en su trayectoria, tanto política como profesional.

Soria, una de las provincias menos pobladas de España, ha marcado buena parte de su discurso político, especialmente en cuestiones relacionadas con la despoblación, la reindustrialización y la cohesión territorial dentro de Castilla y León.

¿Qué estudios tiene Carlos Martínez?

Es licenciado en Ingeniería Técnica Agrícola, formación que recibió en la Universidad de Valladolid. Antes de centrarse plenamente en la política institucional, desarrolló actividad profesional relacionada con el ámbito laboral y sindical.

Su formación académica ha influido en su perfil político, con especial atención a políticas de empleo, desarrollo económico local y condiciones laborales.

Trayectoria y CV del alcalde de Soria

Carlos Martínez Mínguez fue elegido alcalde de Soria en 2007, revalidando el cargo en sucesivas elecciones municipales. A lo largo de sus mandatos ha impulsado proyectos de modernización urbana, desarrollo empresarial y mejora de infraestructuras en la ciudad.

Durante su etapa al frente del Ayuntamiento ha defendido con insistencia la necesidad de políticas específicas para provincias afectadas por la despoblación, convirtiéndose en una de las voces más activas dentro del PSOE en esta materia.

Además de su responsabilidad municipal, ha tenido peso orgánico dentro del socialismo castellanoleonés, participando en la dirección autonómica del partido y desempeñando un papel relevante en los debates internos sobre el futuro político de la Comunidad.

Con casi dos décadas al frente del Ayuntamiento de Soria, Carlos Martínez se ha consolidado como uno de los alcaldes con mayor continuidad en la capital soriana y como un referente del municipalismo dentro del PSOE en Castilla y León.