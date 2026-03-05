Patricia McConnell, etóloga y experta en perros, sobre hablarles como a bebés: «Es positivo pero…»

¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre cómo le hablas a tu perro? Más allá de las palabras que utilizas, el lenguaje corporal y la entonación transmiten muchísima información. Muchas personas les hablan a sus perros como si fueran bebés, utilizando una voz aguda, lo cual, según expertos en comportamiento canino, influye directamente en cómo estos interpretan la interacción con sus dueños. En este contexto, la etóloga y especialista en conducta animal Patricia McConnell, explica que los perros no entienden las palabras como nosotros, pero sí reaccionan de forma muy clara al tono emocional con el que se les habla.

Según McConnell, los perros relacionan la voz aguda con atención y afecto, así que para ellos es una señal emocional muy positiva. Aunque no puedan comprender las palabras, sí interpretan la intención y perciben que son el foco de la interacción. Ahora bien, los expertos aclaran que este tipo de lenguaje no funciona en cualquier circunstancia; por ejemplo, a la hora de dar órdenes o establecer límites, es preferible utilizar un tono firme y claro.

Beneficios de hablarles a los perros como bebés

«Usar un lenguaje tierno con tu perro tiene muchas ventajas, ya que refuerza la conexión entre ambos y ayuda a fortalecer ese vínculo tan especial que compartís. Hablarle con cariño es una forma sencilla de transmitir afecto y demostrarle lo importante que es para ti, convirtiendo cada interacción en un gesto de cercanía y confianza. Además, tu perro es una fuente constante de alegría, y expresarte con dulzura es una manera de agradecer su compañía y su lealtad. Utilizar un tono amoroso también genera momentos felices para los dos, creando experiencias positivas que refuerzan el bienestar emocional y consolidan la relación. El afecto y la ternura que le ofreces contribuyen a construir un lazo único, basado en la confianza, la comprensión y el amor mutuo».

La mayoría de dueños les hablan a sus perros con una voz aguda como si de un bebé se tratara. Durante años, esta interacción se ha percibido como una simple excentricidad. Sin embargo, los expertos han demostrado que es una costumbre con base lógica, tanto para el animal como para el humano. Ahora, nuevos estudios se han centrado en la forma de hacerlo, analizando cómo el uso de un tono y un lenguaje similar al que se utiliza con los bebés repercute positivamente en la interacción.

Una investigación realizada por expertos de la Universidad de York sobre la reacción de perros adultos a diferentes tonos de voz por parte de los humanos ha revelado datos muy interesantes. En primer lugar, los perros manifestaban una clara preferencia por interactuar con aquellas personas que se dirigían a ellos con un tono de voz melódico. Por otro lado, este comportamiento es una herramienta muy eficaz para fortalecer la conexión emocional

Durante la fase de aprendizaje de los cachorros, hablarles como si fueran bebés demostró tener un efecto positivo en su asimilación, facilitando la atención y el compromiso. Teniendo todo esto en cuenta, para quienes ya utilizan este tono de voz al comunicarse con sus compañeros de cuatro patas, la ciencia respalda que es una estrategia beneficiosa para ambos al enriquecer la convivencia y contribuir al bienestar del animal.

Consejos prácticos

Más allá del tono de voz empleado, es importante utilizar palabras cortas y siempre las mismas para cada orden. Por ejemplo, elegir términos como «siéntate», «ven» o «quieto» y repetirlos constantemente para que el perro relacione la palabra con la acción. La coherencia es clave; si cada miembro de la familia utiliza expresiones diferentes para la misma orden, el animal se puede confundir.

Otro aspecto fundamental es acompañar el lenguaje verbal con gestos porque mejora la comprensión. Por ejemplo, señalar el suelo cuando dices «siéntate» o inclinarte ligeramente cuando le llamas. Asimismo, es recomendable hablarle con frecuencia, incluso cuando no estés dándole órdenes; esto genera seguridad y confianza al reconocer sonidos familiares y el contexto en el que se utilizan. Esto genera confianza y seguridad. El refuerzo positivo es otro consejo esencial. Cuando tu perro responda correctamente a una orden, felicítalo con palabras amables y dale una caricia o una recompensa. Por otro lado, al utilizar su nombre, es fundamental hacerlo de una manera positiva, ya que debe asociarlo con experiencias agradables.

Según el investigador canino Stanley Coren de la Universidad de British Columbia de Vancouver (Canadá), los perros pueden distinguir más de 160 palabras. Además son capaces de resolver problemas complejos, con una habilidad parecida a la de un niño de dos años.

Finalmente, en relación a las razas más inteligentes, «con la media de los resultados obtenidos en todas las pruebas se elaboró la clasificación final, basada en un máximo de 39 puntos posibles, en la que el Pastor Belga Malinois se situó en primera posición, seguido del Border Collie, el Hovawart y el Perro de Agua Español», destaca National Geographic.