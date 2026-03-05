Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 5 marzo de 2026 en Valencia

Las Fallas de Valencia 2026 siguen su curso a la espera del segundo fin de semana fallero, en el que la capital de la Comunidad Valenciana comenzará a ponerse a tono de cara a la semana grande que se celebrará entre el 15 y el 19 de marzo. De momento, este jueves 6 de marzo tendrá lugar la tradicional mascletá que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa de este jueves 5 de marzo en las Fallas de Valencia 2026.

Valencia se prepara para la semana grande de las Fallas 2026, que comenzará el domingo 15 de marzo con la plantá de las Fallas y finalizará el jueves 19, Día de San José, en el que se pondrá punto y final a la fiesta con la tradicional Cremá de las casi 800 fallas que se plantarán en todas las partes de la ciudad durante las próximas semanas. Hasta la fecha, durante los días entre semana se sucederán las mascletás en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Este jueves 5 de marzo, como suele ser habitual, se celebrará la mascletá a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento. Este espectáculo estará protagonizado por la pirotecnia Zaragozana, que disparará 90,07 kilos de pólvora en 330 segundos, según ha confirmado el Ayuntamiento de Valencia. Este acto, como suele ser habitual, estará presidido por las falleras mayores y su corte de honor, que acompañarán a los demás cargos políticos que estarán presentes en el balcón del Ayuntamiento de Valencia.

Programa del 5 de marzo en las Fallas de Valencia 2026

Consulta el programa de este jueves 5 de marzo en las Fallas de Valencia 2026: