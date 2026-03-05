Cielo muy nuboso o cubierto en toda la provincia, con precipitaciones débiles a moderadas y posibilidad de barro, especialmente en zonas cercanas al prelitoral de Girona. Las temperaturas máximas descenderán y el viento será moderado en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 5 de marzo

Barcelona: lluvias intensas y viento fuerte

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas. Desde la madrugada hasta el mediodía, las precipitaciones serán casi inevitables, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h. Las temperaturas, frescas, oscilarán entre los 14 y 16 grados, pero la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más frío, especialmente con una humedad que roza el 95%.

Ya por la tarde, la lluvia no dará tregua, manteniendo el ambiente cargado y pesado. A medida que el sol se oculta tras el horizonte a las 18:46, las temperaturas descenderán, dejando una noche fresca que invitará a abrigarse. Con un cielo que se mantiene cubierto y un viento persistente, es un día para disfrutar de la calidez del hogar y dejar que la lluvia cante su melodía en las calles de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y chubascos intensos

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 15 grados, mientras el viento sopla del noreste a 30 km/h, creando una sensación de frío que invita a abrigarse.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, con chubascos intensos que se extenderán hasta la noche. La temperatura máxima apenas llegará a los 16 grados y la humedad alcanzará niveles del 95%, lo que puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el viento y la lluvia marcarán el ritmo del día.

Ambiente pesado y lluvioso hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 13 grados y la humedad relativa alcanza el 70%. A medida que avanza la mañana, el cielo estará mayormente cubierto y la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que sugiere que las precipitaciones serán constantes hasta el mediodía. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. La temperatura máxima alcanzará solo 16 grados, lo que sumado a la alta humedad, generará una sensación térmica de 16 grados. Con el sol saliendo a las 07:19 y poniéndose a las 18:45, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, aunque el día estará marcado por un ambiente pesado y lluvioso.

Cielos nublados y lluvias intermitentes en Sabadell

El tiempo se presenta inestable, con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevén lluvias que podrían hacer acto de presencia, acompañadas de un viento moderado que alcanzará ráfagas notables.

A pesar de las condiciones, es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo la suave brisa, ideal para realizar actividades cotidianas o simplemente relajarse en un café. La jornada invita a aprovechar el ambiente tranquilo que se respira.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET