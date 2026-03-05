Científicos descubren un dinosaurio diminuto que pesaba sólo 1 kilo y desafía lo que sabíamos de estos animales

La Patagonia argentina es uno de los lugares más interesantes del mundo en términos geológicos. Aquí se han hallado pruebas de la existencia del dinosaurio más grande del mundo, cuyo peso podía superar fácilmente las 20 toneladas. Teniendo esto en cuenta, resulta sorprendente que también haya sido el hogar del dinosaurio más pequeño del mundo, de apenas 70 centímetros de longitud y un kilo de peso. Los investigadores han encontrado en La Buitrera, una franja de 30 kilómetros de rocas areniscas que conserva los restos del Kokorkom, un desierto de mediados del período Cretácico, restos óseos del Alnashetri cerropoliciensis.

El primer fósil lo desenterraron en el año 2004, pero se trataba de unas patas incompletas que aportaban escasa información. Sólo una década más tarde, dieron con un nuevo ejemplar cuyo cuerpo se había preservado en su totalidad, incluyendo el cráneo, algunas vértebras de la cola y las falaganges de los dedos. El estudio, publicado en la revista científica Nature, llegó a la conclusión de que pertenecía a una hembra adulta de cuatro años a la que los investigadores bautizaron con el nombre de «Alna».

El dinosaurio más pequeño del mundo

Uno de los hallazgos más asombrosos es que tenía las extremidades delanteras «sorprendentes largas» con tres dedos muy desarrollados, pero no podía volar. «En principio, podríamos decir que sus «medias alas» diminutas no les servían para nada. No es necesario darles una función porque no todo la tiene en la naturaleza. Pero también es posible que les dieran estabilidad o los ayudaran a prolongar un salto demasiado largo», explica al diario ABC Sebastián Apesteguía, director del área de Paleontología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara e investigador del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina (Conicet).

Hasta la fecha, no existen evidencias de plumas ni de partes blandas, pero los científicos creen que «Alna» tenía un plumaje «vistoso»: «Aunque no sabemos los colores exactos de los dinosaurios extintos, sí los de los vivientes, las aves, y también sabemos que los dinosaurios tenían buena vista y elementos corporales estrafalarios como crestas y velas, que nos permiten inferir que, como a las aves, les gustaba exhibirse. Creo que habría muchos colores en el mundo dinosauriano», añade Apesteguía.

Los dientes del dinosaurio más pequeño del mundo también eran más grandes y fuertes que los de sus parientes, y mostraban algunas similitudes con los del velociraptor. Todo apunta a que su alimentación se basaba en lagartos, serpientes y pequeños mamíferos. Peter Makovicky, investigador de la Universidad de Minnesota Twin Cities (Estados Unidos), aclara: «Hasta hace poco, se creía que todos los alvarezsaurios verdaderamente diminutos tenían extremidades anteriores muy cortas y robustas, con un pulgar grande pero dedos laterales encogidos, y dientes diminutos, y que estas características anatómicas evolucionaron junto con la reducción de su tamaño corporal en respuesta a la evolución de una ecología de alimentación de hormigas y termitas. Pero Alnashetri no encaja en ese molde».

Importancia evolutiva

Los análisis anatómicos y filogenéticos situaron a Alnashetri dentro de los alvarezsaurios, grupo originado hace unos 150 millones de años. Este grupo es conocido por sus brazos robustos que terminan en una única garra. Sin embargo, el ejemplar hallado en la Patagonia ha desmontado algunas de las teorías anteriores. A diferencia de sus parientes más tardíos, tenía brazos largos y dientes grandes. Este hallazgo revela que los alvarezsaurios se hicieron más pequeños antes de desarrollar las especializaciones anatómicas que más tarde usarían para alimentarse de hormigas. Es lo que la comunidad científica considera una «estrategia de éxito temprano». Además, la investigación sugiere que estos animales se originaron mucho antes de lo que se pensaba, cuando los continentes aún formaban la Pangea.

Jorge Meso, becario posdoctoral del CONICET, afirmó: «Las hipótesis filogenéticas recuperan a Alnashetri como uno de los alvarezsaurios más basales, incluso más basal que algunas formas conocidas del Jurásico Superior. Esto implica que, apenas se origina el grupo en Pangea, se dispersó a través del supercontinente».

El estudio es resultado de la colaboración entre expertos argentinos y estadounidenses, bajo la dirección de Peter J. Makovicky (University of Minnesota, Field Museum y Stony Brook University) y Jonathan S. Mitchell (Coe College). Por el CONICET participaron Sebastián Apesteguía, Jorge Meso, Ignacio Cerda y Federico A. Gianechini, con apoyo de la National Geographic Society, la Universidad Nacional de Río Negro y la Fundación Azara.

«Los dinosaurios del tamaño de Alnashetri eran mucho mas abundantes y se movían a veces en grupo y otras veces en forma solitaria -continúa-. En el mismo lugar encontramos también dientes sueltos y algunos huesos aislados de enormes carcarodontosáuridos como Giganotosaurus o grandes titanosaurios como Andesaurus o Argentinosaurus. El momento en que vivió Alnashetri, uno de los dinosaurios mas pequeños, es también el mismo momento que solemos llamar ‘la era de los gigantes del sur’. Alnashetri nos muestra que no era un tiempo de gigantes, sino un tiempo de enorme diversidad», concluye Apesteguía.