España puede dejar de ser el país con mayor crecimiento económico de Europa si Donald Trump cumple su amenaza de suspender las relaciones comerciales de Estados Unidos con nuestro país. Así, el banco de inversión Morgan Stanley calcula que una suspensión total de las exportaciones a EEUU costaría un punto de crecimiento del PIB a España, lo que dejaría el crecimiento este año en el 1,6%.

«Calculamos que un embargo total a las exportaciones españolas a EEUU causaría un impacto de un punto porcentual en el PIB de España. Frente a nuestra expectativa de un fuerte crecimiento económico del 2,6% para este año, este riesgo dejaría dicho crecimiento en alrededor del 1,6%. Y, si todo lo demás se mantiene igual, esto supondría 0,1 puntos porcentuales menos en el PIB de la zona euro», explica Morgan Stanley en un informe sobre el nuevo escenario para España.

Ahora bien, esta firma de análisis considera improbable que se llegue a un embargo total de las exportaciones españolas. «En estos momento, no está claro cómo la administración de EEUU podría restringir operativamente el comercio con España en solitario, dado que España es parte del mercado único de la Unión Europea y sujeto a los acuerdos comerciales de la UE con los Estados Unidos».

En este sentido, un portavoz de la Comisión Europea respondió este miércoles a las amenazas de Trump que “siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos”.

Dificultades legales

«Esa integración en la UE implica que cualquier intento de restringir las importaciones originadas específicamente en España podría ser sorteado, en la práctica, mediante flijos dentro de la UE. Una aproximación más efectiva sería imponer aranceles a los bienes de los que España es un importante productor, como el aceite de oliva, pero con el coste de una extensión a otros países, ya que los aranceles afectarían a los productos comparables de otros Estados miembros de la UE», según Morgan Stanley.

Además, Trump tendrá difícil armar este boicot a España en la legislación norteamericana, ya que tendrá que invocar prácticas comerciales injustas (ya lo intentó con Francia, pero chocó con la UE) o cuestiones de seguridad nacional, que no parecen aplicables a este caso.

Este miércoles, Pedro Sánchez respondió a las amenazas de Trump resucitando el «no a la guerra» y el «trío de las Azores» de 2004. Lo cual, a su vez, provocó que Estados Unidos elevara aún más el tono contra el Gobierno socialista, acusándole de tener una postura «inaceptable» en cuanto a Irán y de poner «en peligro las vidas de los estadounidenses», según el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Como ha informado OKDIARIO, los productos españoles más afectados por un eventual embargo de las exportaciones españolas a EEUU serían los productos farmacéuticos y los «aparatos y material eléctricos», que incluye cargadores de vehículos eléctricos. En el primer caso, las exportaciones al país norteamericano ascendieron a 1.265 millones en 2025 y, en el segundo, alcanzaron 1.765 millones.