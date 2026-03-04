Real Sociedad – Athletic, en directo | Dónde ver gratis, cómo va y resultado en vivo online el partido de semifinales de la Copa del Rey hoy

La Real Sociedad y el Athletic Club van a pelear por la plaza que queda para la gran final de la Copa del Rey en este choque que corresponde a la vuelta de las semifinales. El Reale Arena será el escenario donde se celebrará este apasionante derbi vasco en el que los donostiarras se presentan con una ligera ventaja tras haber sorprendido a los bilbaínos en San Mamés por 0-1 hace unas semanas. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Real Sociedad – Athletic Club.

Real Sociedad – Athletic Club, en directo

Así está la Copa del Rey

Sólo queda un encuentro de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, que es este derbi vasco Real Sociedad – Athletic Club que comenzará en un rato. En la ida el conjunto txuri-urdin consiguió imponerse por 0-1 en San Mamés y poner un pie en el Estadio de La Cartuja, pero lo cierto es que no tienen nada hecho y hoy puede ocurrir de todo en el Reale Arena. Por otro lado, el Atlético de Madrid hizo valer el 4-0 que consiguió en la ida en el Metropolitano para estar en la final, ya que ayer los del Cholo Simeone cayeron frente al Barcelona por 3-0 en el Camp Nou.

Cuándo es la final de la Copa del Rey

Esta noche el Athletic Club o la Real Sociedad van a saber cuál de los dos se mete en la final de la Copa del Rey. Allí les espera un Atlético de Madrid que consiguió superar al Barcelona en las semifinales. El encuentro definitivo en el que los dos finalistas se jugarán el título se ha programado para el sábado 18 de abril a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja. Hay que recordar que por motivos de seguridad, debido a todos los eventos que había en Sevilla, la fecha tuvo que ser modificada, pero la RFEF ya ha comunicado oficialmente que el choque se jugará el mencionado día.

Partidazo en el derbi vasco

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Sociedad – Athletic Club que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y que se disputará en el Reale Arena, conocido anteriormente como Anoeta. Los de Pellegrino Matarazzo están por delante en el global de la eliminatoria y ahora buscarán hacerse fuertes en su estadio para impedir que el conjunto rojiblanco remonte, ya que la renta es por la mínima.