Real Sociedad – Athletic, en directo | Dónde ver gratis, cómo va y resultado en vivo online el partido de semifinales de la Copa del Rey hoy

La Real Sociedad y el Athletic Club van a pelear por la plaza que queda para la gran final de la Copa del Rey en este choque que corresponde a la vuelta de las semifinales. El Reale Arena será el escenario donde se celebrará este apasionante derbi vasco en el que los donostiarras se presentan con una ligera ventaja tras haber sorprendido a los bilbaínos en San Mamés por 0-1 hace unas semanas. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Real Sociedad – Athletic Club.
Así está la Copa del Rey
Sólo queda un encuentro de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, que es este derbi vasco Real Sociedad – Athletic Club que comenzará en un rato. En la ida el conjunto txuri-urdin consiguió imponerse por 0-1 en San Mamés y poner un pie en el Estadio de La Cartuja, pero lo cierto es que no tienen nada hecho y hoy puede ocurrir de todo en el Reale Arena. Por otro lado, el Atlético de Madrid hizo valer el 4-0 que consiguió en la ida en el Metropolitano para estar en la final, ya que ayer los del Cholo Simeone cayeron frente al Barcelona por 3-0 en el Camp Nou.
Cuándo es la final de la Copa del Rey
Esta noche el Athletic Club o la Real Sociedad van a saber cuál de los dos se mete en la final de la Copa del Rey. Allí les espera un Atlético de Madrid que consiguió superar al Barcelona en las semifinales. El encuentro definitivo en el que los dos finalistas se jugarán el título se ha programado para el sábado 18 de abril a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja. Hay que recordar que por motivos de seguridad, debido a todos los eventos que había en Sevilla, la fecha tuvo que ser modificada, pero la RFEF ya ha comunicado oficialmente que el choque se jugará el mencionado día.
Partidazo en el derbi vasco
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Sociedad – Athletic Club que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y que se disputará en el Reale Arena, conocido anteriormente como Anoeta. Los de Pellegrino Matarazzo están por delante en el global de la eliminatoria y ahora buscarán hacerse fuertes en su estadio para impedir que el conjunto rojiblanco remonte, ya que la renta es por la mínima.
Min 9
Aguanta el Athletic
Nuevo acercamiento de la Real Sociedad y Yuri despeja a córner. En el saque de esquina despejó Paredes con un testarazo.
Min 6
Saque de portería
Primer córner del partido y es para la Real Sociedad. Sergio Gómez lo sacó en corto y el centro de Carlos Soler se fue cerrando y se perdió por línea de fondo.
Min 1
Primera del partido
Primer acercamiento del Athletic con un remate de Berenguer que se marchó fuera. Quiere empezar fuerte el cuadro rojiblanco.
¡Comienza el Real Sociedad – Athletic Club!
Empieza el derbi vasco en el Reale Arena. ¡Sacó de centro la Real Sociedad! Hubo cambio en el cuadro donostiarra, ya que juega Caleta-Car por Zubeldia.
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que ruede el balón en San Sebastián. En breves momentos los futbolistas de la Real Sociedad y del Athletic Club saltarán al terreno de juego del Reale Arena.
La felicidad del Atlético
OKDIARIO estuvo en el Camp Nou y captó el momento de la celebración del Cholo Simeone y de los futbolistas del Atlético con los aficionados tras pasar a la final de la Copa del Rey.
Dónde ver por TV el Real Sociedad – Athletic
Este derbi vasco Real Sociedad – Athletic se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+ y La1. Recordamos también que en la web de OKDIARIO tendrás la narración en vivo online y en streaming gratis del minuto a minuto de esta vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.
El Atlético espera en la final
El Atlético de Madrid perdió ayer 3-0 ante el Barcelona en el Camp Nou, pero tras el 4-0 que lograron en la ida consiguieron clasificarse para la gran final de la Copa del Rey. Los colchoneros ya han anunciado el método para solicitar entradas.
La Real Sociedad, por delante
El partido de ida, jugado hace varias semanas, acabó del lado de la Real Sociedad, que consiguió ganar en San Mamés por 0-1. Es por eso que hoy defienden el resultado y cualquier victoria y empate les permitiría estar en la final de La Cartuja. El Athletic tiene que ganar por dos goles o más de diferencia para remontar.
A qué hora empieza el derbi vasco
Recordamos que este partidazo entre la Real Sociedad y el Athletic Club comenzará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Queda algo más de media hora para que comience esta vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.
Alineación del Athletic Club
Y también tenemos ya el once con el que el club vasco intentará remontar la eliminatoria ante su eterno rival. Esta es la alineación oficial del Athletic Club hoy contra la Real Sociedad: Padilla; Vivian, Paredes, Laporte, Yuri; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer, Guruzeta.
Alineación de la Real Sociedad
Ya conocemos el once de Pellegrino Matarazzo para intentar conservar la ventaja y estar en la final de la Copa del Rey. Esta es la alineación oficial de la Real Sociedad hoy contra el Athletic Club: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Turrientes, Soler; Guedes, Barrenetxea, Oyarzabal
Falta una hora
No queda nada para que comience este emocionante encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. En breves momentos informaremos sobre las alineaciones de la Real Sociedad y del Athletic Club.
Min 13
¡Álex Padilla!
Falta peligrosa lateral a favor de la Real Sociedad. Carlos Soler intentó sorprender con un disparo potente, pero Padilla despejó a córner. En el saque de esquina despejó la zaga bilbaína.