Negreira Jr. calienta el Mundial: «No os preocupéis por los árbitros, no nos pueden pitar españoles»

Javier Enríquez, el hijo del ínclito José María Enríquez Negreira, hizo un comentario en redes sociales que, a buen seguro, escocerá a más de un árbitro antes del Mundial. Ya sabemos que España va escasa de representación en el estamento en el evento que comienza en dos semanas en Estados Unidos con apenas un colegiado de campo elegido; lo que el estamento no se esperaba es que el hijo del que fuese su número dos les criticaría con tanta ironía.

En un vídeo en su TikTok personal soltó una frase que a buen seguro habrá escocido en el Comité Técnico de Árbitros (CTA), pese a que recalca al final de decirla que se trataba de una broma. «Ahora toca estar unidos. Esto no va de Barça, Madrid o Atlético, esto va de que nuestro equipo de fútbol es España. Esto va de ganar, no de hacerlo bonito. Así que ahora hay que estar unidos y no os preocupéis por los árbitros, no nos pueden pitar españoles», zanjó en su mensaje.

El hijo de José María Enríquez Negreira no dudó en poner en evidencia el bajo nivel del arbitraje español con la convocatoria única de Alejandro Hernández Hernández como único colegiado de campo y Carlos del Cerro Grande como único representante en el VAR en el próximo Mundial.

En otros tiempos, España disfrutó de varios representantes durante los Mundiales y en este caso el número se ha visto drásticamente reducido pese a que en Estados Unidos, México y Canadá se disputarán el récord de partidos en una cita mundialista con 104 encuentros previstos.

Veremos si a Hernández Hernández le dan un papel importante en el evento o secundario, como ha sucedido esta temporada en las competiciones UEFA donde ningún español ha sido designado como árbitro principal de grandes encuentros. La mofa de Negreira es la mofa de todo el fútbol español.