El parte médico de Negreira: «No sabe el día ni el año y toma 11 pastillas sin saber para qué sirven»

El informe psiquiátrico forense elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC) ha determinado que José María Enríquez Negreira, de 81 años, no dispone en la actualidad de las capacidades cognitivas ni volitivas necesarias para comprender el alcance del procedimiento judicial en el que está imputado.

El documento, firmado por dos doctores y un psicólogo y que desvela en primicia OKDIARIO, retrata a un hombre que desconoce el día, el mes y el año en que vive, y que ingiere entre diez y once comprimidos diarios sin saber para qué sirve ninguno de ellos.

La resolución ha sido incorporada al sumario del caso Negreira, que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

La exploración se realizó en la sede del IMLCFC, en la Ciudad de la Justicia de Hospitalet de Llobregat. Negreira acudió acompañado por su esposa, quien aguardó en la sala de espera mientras los forenses practicaban la evaluación psicopatológica y los tests psicométricos.

Los resultados son concluyentes en su gravedad. En el test Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Negreira ha obtenido una puntuación de 15 sobre 30, muy por debajo del punto de corte clínico situado en 26. En el Test Breve para la Evaluación del Estado Cognitivo (BCSE), su puntuación se ha situado en un rango bajo para su edad y nivel educativo, con una desorientación temporal y contextual severa de cero sobre ocho.

Los especialistas han descrito a un hombre consciente de su deterioro pero incapaz de frenarlo. Sabe que olvida y que ha «cambiado la personalidad».

No puede recordar en qué año vive. Preguntado por la fecha, respondió «2023 o 2026». Confundió el lunes con el martes. No recordó el nombre de Lamine Yamal, aunque sí que «es de Mataró». No supo quién es el presidente de Rusia.

Deterioro cognitivo de Negreira

El diagnóstico orientativo de los forenses es el de «trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto», que combina componente vascular subcortical, traumatismo craneoencefálico y posible enfermedad de Alzheimer.

Su situación se corresponde con un GDS 5 en la Escala de Deterioro Global de Reisberg, equivalente a un «defecto cognitivo moderado», y representa un empeoramiento inequívoco respecto a la exploración anterior, realizada el 18 de enero de 2024.

El cuadro clínico dibujado en el informe es el de un hombre con una prosoponemesia funcional: una incapacidad para retener e integrar información nueva que va más allá del simple olvido cotidiano. Los forenses advierten de «probable presencia de confabulación como mecanismo de compensación», lo que incrementa su vulnerabilidad ante sugestiones externas.

En su vida diaria, Negreira necesita que le dejen la ropa preparada para vestirse, que le acompañen al médico y que su esposa actúe, literalmente, de bastón cuando camina.

«No sale solo de casa habitualmente», recoge el informe. Toma entre cinco y seis comprimidos —en otro momento de la exploración cifra la cantidad en «10-11 píldoras»— pero «desconoce el motivo del tratamiento». Sigue jugando al dominó con sus amigos dos veces por semana, «piensa poco», precisan los especialistas.

El informe también señala que Negreira mantiene fragmentos de memoria bien consolidada. Recuerda con precisión su fecha y lugar de nacimiento —el 6 de septiembre de 1944, en el barrio chino de Barcelona—, el nombre de antiguos compañeros del Comité Español de Árbitros, que el FC Barcelona iba primero en la Liga y que el día de la exploración coincidía con el décimo aniversario de la muerte de Johan Cruyff, dato que conocía con exactitud.

«Era un árbitro muy estricto y con autoridad», afirmó de sí mismo, reconociendo que algunos días «tenía mala leche».

Antecedentes del caso

Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol entre 1994 y 2018, está imputado en una causa que investiga presuntos pagos irregulares por parte del FC Barcelona durante más de dos décadas.

El caso ha sacudido los cimientos del fútbol mundial y ha enfrentado al club con la justicia en una instrucción que acumula ya más de tres años de trámites, múltiples partes personadas y una notable complejidad documental y económica.

Siguen imputados altos cargos del Barcelona y el propio club como persona jurídica. Si finalmente Negreira se libra del juicio, se podría celebrar la vista sin él pero que el caso no quede impune.

La conclusión de los forenses no deja margen para la interpretación: actualmente, Negreira «no presenta las capacidades cognitivas para comprender el procedimiento judicial». Con esa frase, el caso más mediático del fútbol español se enfrenta a un escenario inédito: el hombre en el centro del huracán quizá ya no pueda, ni siquiera, entender que está dentro de él.