Florentino sobre los «Negreira boys»: «Siguen los mismos árbitros, nos han quitado puntos de manera descarada»

Florentino Pérez dejó muchos titulares sobre la mesa en su entrevista con Josep Pedrerol en La Sexta. El presidente del Real Madrid volvió a hablar del ‘caso Negreira’ con contundencia y denominó a los árbitros españoles como los ‘Negreira boys’. También aseguró que este mismo curso, al equipo madridista le han birlado entre 16 y 18 puntos de manera «descarada».

«Haría muy bien el Barcelona si me demanda. Es una manera de hablar, pero es verdad (lo de las siete Ligas robadas). Yo no me enteré del ‘caso Negreira’ hasta hace tres años. El único que se presenta en la causa es el Real Madrid. Lo que sí reconoció el Barcelona es que sí pagó ese dinero. Para luchar contra el Madrid, así lo ha reconocido. No existen los informes. Y los entrenadores no los han visto. Blanco y en botella. Pero que sea la justicia… Nosotros vamos a presentar a la UEFA la semana que viene toda la documentación de estos años. Dicen que no han pagado en los últimos años», señaló Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona.

«Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos de una manera descarada. Ceferein lo sabe y estamos en nuestro derecho. La Liga es cómplice de esto. Y el presidente del CTA quiere que nos olvidemos. Es el caso de mayor corrupción en el mundo del fútbol. No creía que esto iba a pasar», añadió el presidente madridista.

Florentino Pérez también habló sobre los conciertos en el Santiago Bernabéu: «El Real Madrid no tiene ninguna responsabilidad. Vamos a negociar con la Comunidad. No me esperaba estos problemas. Van todos contra nosotros. En todos los sitios se celebran cosas. Estamos trabajando para insonorizar. Tienen que hacer una legislación que nos permita con las limitaciones que quieran. No ganamos dinero con los conciertos. Me duele como los parkings. Van a volver prontísimo».