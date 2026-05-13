La respuesta de Florentino Pérez a la pregunta de Pedrerol sobre Mourinho: «Nos elevó en competitividad»

Florentino Pérez habló de José Mourinho en su entrevista con Josep Pedrerol en La Sexta. El presidente del Real Madrid ha contestado a la pregunta del periodista deportivo sobre el posible fichaje del portugués como nuevo entrenador. Florentino ha reconocido que le gusta Mourinho y que «nos elevó en competitividad» en su etapa en el banquillo del Bernabéu, de 2010 a 2013.

«Nos elevó en competitividad y a partir de ahí ganamos seis Copas de Europa», ha explicado Florentino Pérez, que ha detallado que lleva tiempo sin hablar con José Mourinho. Al ser preguntado por Josep Pedrerol sobre cuándo fue la última vez que hablaron, Florentino Pérez no especificó tiempo, pero recordó que cuando se enfrentaron al Benfica esta temporada en Champions no pudo verle ya que «no quiso aparecer», en referencia a la sanción que tuvo el portugués en esa eliminatoria de Champions.

José Mourinho es uno de los candidatos al banquillo del Real Madrid. «Me gustan todos los entrenadores», dijo también Florentino Pérez ante la pregunta de si le gustaba Mourinho, reconociendo el trabajo del portugués en la época en la que estuvo en el Real Madrid.

A su vez, el presidente del equipo blanco negó que él elija a los entrenadores. «No es verdad que yo ponga a los entrenadores», afirmó Florentino Pérez, que bromeó con Josep Pedrerol al decirle que era «pesado» al preguntarle otra vez por Mourinho.

Florentino Pérez ha reafirmado sus «ganas» de seguir presidiendo el Real Madrid una vez se convoquen las elecciones en el club blanco. Ha dejado claro que «tengo ganas de seguir y de ganar muchas Copas de Europa más».

«El club tiene una salud económica, deportiva y social», ha explicado Florentino Pérez, que ha incidido en que ha habido «desproporción en las críticas» y que ha recibido «mensajes de felicitación» tras su rueda de prensa de este martes. «Si yo estoy cansado es de trabajar, quieren transmitir que estoy agotado, que tengo enfermedades; han llegado a decir que tengo cáncer; es muy difícil vivir con eso».