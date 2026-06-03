Florentino: «Nos quisieron quitar el patrimonio del Real Madrid en una enmienda de la Ley del Deporte»

Florentino Pérez ha vuelto a la carga a la hora de presentar cuál será su proyecto de futuro en el Real Madrid si gana las elecciones el próximo 7 de junio ante Enrique Riquelme. Este miércoles volvió a publicar un vídeo en sus redes sociales explicando sobre la venta de una parte del club a un inversor externo.

«El club va a seguir siendo siempre un club con su presidente, con su junta directiva y sus órganos de gobierno, como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que, si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada en una cosa simbólica a alguien que nos la valore», explicó.

«Si llegado el momento, los socios decidimos dar entrada a un inversor con un máximo del 5% para que nos valoren, el club ese, esa marca global o como sea, no va a mandar en el club ni va a participar en ninguna de sus decisiones. Esto, como he dicho, corresponde a los órganos que tiene el club y se lleva la satisfacción y el honor de asociar su marca a la del Real Madrid. Pero ni decide, ni vota ni nada, que eso está reservado al 100% para los socios del club», añadió Florentino Pérez.

Florentino también insistió en que el poder siempre será de los socios: «La candidatura que los socios votan es la que tiene todo el poder en el club y, sobre todo, todo el poder económico, que ahora vamos a saber lo que vale». Y abrió el escenario de qué ocurriría si apareciera un nuevo inversor externo que quisiera comprar otra parte del Real Madrid.

«No es lo previsto, pero tengo que decirles que yo propuse un cambio de estatutos, que cualquier modificación que se hiciera en estos temas tiene que ser aprobada por referéndum de todos los socios. Tu carné deja de ser un sentimiento, pasa a ser una propiedad también desde el punto de vista económico. Y esa es la que yo quiero que el día de mañana puedan heredar nuestros hijos, nuestros nietos», comentó Florentino Pérez.

Además, razonó por qué hacer este movimiento: «El patrimonio ahora es muy grande. No les quiero decir lo que va a valer en el futuro. Porque nos lo quisieron quitar, este patrimonio económico, al Madrid, al Barcelona y al Athletic de Bilbao, que somos los tres clubes que somos de socios, pero nos los quisieron quitar el patrimonio económico en una enmienda a la Ley del Deporte. Y ahí es cuando nos preocupamos tanto que estamos haciendo todo esto».

Por último, desmintió que la venta sea por necesidad económica del Real Madrid: «Eso no merece ni contestación porque estos días nos han llenado la prensa de todos los periódicos del mundo, porque nos ha valorado como el club más valioso y más rico del mundo. ¿Entonces, qué quiere que le diga?», concluyó Florentino Pérez.

Unas horas más tarde, en otra publicación en redes sociales, Florentino desmintió que alguien tenga el censo del club: «Eso es absolutamente falso. Llevamos toda la vida que la Junta Electoral no da el censo a nadie. Ahora, si un candidato quiere comunicarse con todos los socios, da la documentación a la Junta Electoral y el club la envía a todos los socios. Luego, eso son ganas de perturbar absurdamente».