Scariolo: «No me planteo caer el jueves, sino prepararnos para ir a ganar a Tenerife»

Sergio Scariolo atendió a los medios tras la derrota del Real Madrid en los play offs de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife (97-98). Su equipo se jugará todo a una bala este jueves en el Santiago Martín, aunque asegura que no se plantea «caer» en dos días y que los blancos se queden sin ningún título esta temporada.

«La diferencia ha estado en el triple, sabíamos de su acierto. Jaime en el cuarto cuarto ha estado fantástico. Ha habido momentos en que nos hemos separado demasiado de sus jugadores y nos han castigado. Ofensivamente, lo único que nos ha faltado ha sido el acierto de tres. Siempre viene bien meter alguno abierto. Tenemos que bajar su anotación y especialmente en la línea de tres puntos», comenzó en su análisis.

Preguntado por la difícil adaptación, dijo que Yurtseven y Sissoko, que debutó este jueves, «es un reto duro», pero no el mayor de su carrera. «No creo que tenga nada que ver las derrotas en partidos de Liga que no tienen ninguna relevancia. Las ausencias han sido el problema», afirmó.

Scariolo ni se plantea el batacazo

«No me planteo caer el jueves. Planteo que mañana nos preparemos e ir a Tenerife a intentar ganar y ese es el plan», aseguró. «Tenemos que mejorar en el ritmo, desde una continuidad de acciones ofensivas consecutivas que no terminan en canasta. Más atentos en la línea de tres puntos, son el mejor equipo de la Liga en eso. Si son los mejores, lo sabes. Tenemos una cicatriz en la piel y tenemos que ir a corregirlo», finalizó.