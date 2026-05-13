Real Madrid
Resumen de la entrevista a Florentino Pérez en directo | Declaraciones y última hora del presidente del Real Madrid hoy
Sigue en directo la entrevista del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a partir de las 21:00 horas
El presidente del Real Madrid convocó elecciones, señaló a la prensa y reabrió el caso 'Negreira'
RTVE monta un aquelarre antimadridista contra Florentino Pérez liderado por el culé confeso Xabier Fortes
La ‘energía’ de Florentino Pérez
El mandamás del Real Madrid ha destacado que se ve con «ganas» de seguir al frente del club y de «ganar muchas Copas de Europa más».
Los mejores momentos de Florentino Pérez en la entrevista
Repasa las mejores frases que ha dejado Florentino Pérez en su entrevista con Josep Pedrerol en ‘La Sexta’.
Enrique Riquelme pide «tiempo» a Florentino Pérez
Enrique Riquelme, el posible contrincante señalado por Florentino Pérez en su rueda de prensa en Valdebebas, ha enviado una carta a los medios en la que ha pedido «tiempo» al presidente merengue para debatir «acerca del futuro del del Real Madrid».
Final de la entrevista de Florentino Pérez con Pedrerol
El dirigente del Real Madrid ha finalizado su entrevista con Josep Pedrerol en ‘La Sexta’ después de 40 minutos de cara a cara. «Este sí es mi Florentino», ha admitido el presentador
Florentino pide calma con Vinicius
Florentino Pérez ha alabado a Vinicius Junior, al que adjudica «las dos últimas Champions». El dirigente merengue ha pedido calma con la renovación del brasileño, con un año de contrato por delante.
«No quiero tener relación con el Barça»
El presidente del Real Madrid ha señalado que no quiere tener relación con el club blaugrana por el ‘Caso Negreira’.
Florentino defiende a Mbappé
«Mbappe ha entendido lo que es el Madrid. Su misón es meter muchos goles, a lo mejor hay otros que meten menos…», ha comentado el presidente merengue con Josep Pedrerol.
La salida de Xabi Alonso
«Se dieron unas circunstancias… no hicimos pretemporada y tuvimos 28 lesiones», ha explicado el presidente del Real Madrid sobre la salida de Xabi Alonso del banquillo merengue
Florentino, sobre José Mourinho
Florentino Pérez no ha reconocido avances al respecto de la elección del entrenador para la próxima temporada. «Mourinho nos elevó la competitividad«, ha admitido a una pregunta de Pedrerol sobre el técnico portugués.
«La Liga es enemiga del Real Madrid»
Florentino Pérez ha señalado la inacción de la Liga ante el ‘Caso Negreira’, indicando que es «enemiga del Real Madrid».
Florentino Pérez, contra el Barcelona
«Si el Barça me quiere demandar, adelante», ha respondido Florentino Pérez sobre el club culé ante una posible demanda por sus criticas al ‘Caso Negreira’.
«Los malos que me atacan no cesan»
El presidente merengue ha señalado que «quieren influir» en él, señalando a los periodistas y también a grupos ultras. «Desde fuera me felicitan por echar a los ultras», ha vuelto a incidir Florentino Pérez
El «otro Florentino»
«Ayer vimos a otro Florentino. Han ido a que yo dimita. Ayer vieron a un Florentino harto de esta desestabilización», ha reconocido el presidente del Real Madrid a Josep Pedrerol.
«No quiero este ambiente»
Florentino Pérez ha criticado los pitos de la afición, al ser preguntado por Josep Pedrerol al respecto. «No quiero este ambiente. Que hablen los dueños (los socios) y que se presente quien quiera», ha indicado el presidente.
El proceso electoral empieza mañana
El presidente del Real Madrid ha confirmado que el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva del club de la capital española comienzan mañana y que habrá 15 días de campaña electoral.
Florentino vuelve a hablar de «influencias»
Florentino Pérez ha remarcado la existencia de «influencias» y de una «campaña orquestada» contra él y el Real Madrid. También ha destacado que el Real Madrid sumó dos títulos la pasada campaña: Supercopa de Europa y de España.
Comienza la entrevista a Florentino Pérez
«Es una campaña orquestada», indica el presidente del club de Concha Espina; que vuelve a señalar a los periodistas, con los que reconoce «no hablar ni hacer entrevistas».
A qué hora es la entrevista a Florentino Pérez
La entrevista a Florentino Pérez está programada para las 21:00 horas de la España peninsular. El presidente del Real Madrid será entrevistado por Josep Pedrerol en televisión. Una comparecencia que llega más de 24 horas después de su rueda de prensa, que comenzó alrededor de las 18:20 horas.
Florentino, de nuevo entrevistado por Pedrerol
La de esta noche será la primera vez que Florentino Pérez tenga un cara a cara televisivo con Josep Pedrerol. El presidente del club merengue atendió por última vez al periodista en 2022 y presentó el proyecto de la Superliga en ‘El Chiringuito de Jugones’.
Cuántos años tiene Florentino Pérez
El presidente del Real Madrid sorprendió a algunos por la energía mostrada ante los medios de comunicación en una comparecencia que se alargó más de una hora. Florentino Pérez cumplió 79 años el pasado 8 de marzo, y podría alcanzar los 80 en activo como mandatario merengue si se impone en las próximas elecciones.
El informe del Real Madrid a UEFA y FIFA
El club blanco ultima el informe que enviará tanto a UEFA como a FIFA para señalar los arbitrajes recibidos en los últimos años. Florentino Pérez confirmó en rueda de prensa la información adelantada por OKDIARIO el pasado 17 de abril. El objetivo, según señala al presidente del Real Madrid, es que UEFA «ataje de raíz y resuelva por el bien del fútbol mundial el ‘Caso Negreira'».
El Atlético responde a Florentino Pérez
El club rojiblanco ha contestado a través de sus redes sociales al presidente del Real Madrid. Florentino Pérez hizo varias referencias al Atlético de Madrid en su rueda de prensa en Valdebebas. «Obsesión, definición según la RAE: Perturbación anímica producida por una idea fija», ha publicado en sus redes sociales.
¡Bienvenidos!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a todos a la retransmisión en directo de la entrevista de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid vuelve a hablar casi 24 horas después de su rueda de prensa en Valdebebas, donde volverá a repasar la actualidad que vive tanto a nivel personal como institucional.
Florentino Pérez no ha dado por zanjadas las explicaciones que quiere dar sobre cuál será el rumbo del Real Madrid de aquí en adelante. El presidente compareció este martes en rueda de prensa ante los medios de comunicación para convocar elecciones, señalar a sus más críticos, reabrir el caso ‘Negreira’ y todos los asuntos que han afectado al club en los últimos meses. Sin embargo, lejos de dejar todo ahí, Florentino ha querido hacer una entrevista para seguir aclarando asuntos que considera no haberlos dejado zanjados.
Durante las horas que estuvo delante del micrófono, Florentino Pérez dejó varios titulares, donde desmintió que sufriera una enfermedad grave y que fuera a dimitir de la presidencia. Lejos de ello, insistió en que volverá a presentarse: «Lamento decirles, por lo que me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que le he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual», indicó en la Ciudad Deportiva del club.
Florentino Pérez, que ha dejado claro que tiene «una salud perfecta», ha recalcado que lleva trabajando desde el año 2000, recalcando que los socios son quienes mandan en el Real Madrid y señalando que existe una campaña de desprestigio hacia su persona y al club: «He tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre», subrayó.
Florentino Pérez no se corta defendiendo al Real Madrid
También abordó la reciente pelea entre Valverde y Tchouaméni, que rebajó explicando que siempre ha sido algo que ha existido en todos los vestuarios: «Pero cómo se pelean los jóvenes. Le das una patada, luego el otro te la devuelve y al final, nada, y son amigos también. Pero lo del caos que han querido transmitir algunos y desde luego no lo voy a aceptar. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado por primera vez, pero también sabemos quién lo ha contado», advirtió.
Por último, explicó que enviarán un dossier extenso del caso ‘Negreira’ a FIFA y UEFA: «Nos hemos encontrado también en este último camino con un hecho que es terrible como el ‘caso Negreira’, un caso de corrupción del que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia, que no se ha resuelto y que todavía colea. Yo he venido aquí a luchar y a defender al Real Madrid, no a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona», aseveró Florentino Pérez.
El apodo de Florentino Pérez a los árbitros: ‘Negreira boys’
Florentino Pérez se ha referido a los árbitros españoles como los ‘Negreira boys’, además de denunciar que al Real Madrid le han arrebatado entre 16 y 18 puntos en Liga esta temporada por las decisiones arbitrales.