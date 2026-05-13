Las mejores frases de Florentino Pérez durante su entrevista con Josep Pedrerol

Florentino Pérez ha vuelto a tomar la palabra. Un día después de su incendiaria comparecencia —en la que convocó elecciones a la presidencia— ha ofrecido una entrevista junto a Josep Pedrerol en La Sexta, la primera que da a un medio de comunicación desde el 15 de junio de 2022, cuando acudió a El Chiringuito de Jugones también bajo el paraguas de Atresmedia y con la dirección del mismo presentador.

Comenzó su intervención reafirmando su rueda de prensa que tanta polémica ha levantado. «Estoy un poco sorprendido con la situación. Ha habido críticas de los medios que no se corresponden con la realidad. Yo sólo he recibido mensajes de felicitación por lo de ayer. Yo, en mis años, he conseguido más Copas de Europa que el Barça en toda su historia. Pero eso, para algunos, es insuficiente. ¿En qué país vivimos? Es una campaña orquestada», comenzó.

Hizo hincapié en el concepto de campaña orquestada. «Pues claro. Yo heredé este club cuando había un periodista que no quiero decir su nombre. Yo no hablo con los periodistas porque, en primer lugar, estoy muy ocupado. Tengo una empresa muy grande. No hago entrevistas porque creo que no es bueno hacer entrevistas. Mi imagen de ayer es la de alguien que está harto de oír esas cosas. Por eso dije ‘basta’», añadió.

Florentino Pérez también se pronunció sobre la posible demanda del Barcelona al Real Madrid por su declaración del pasado martes. «Harían muy bien. Si ellos creen que nos tienen que demandar… Yo no me había enterado del ‘Caso Negreira’ hasta hace tres años. El primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid. Entonces me di cuenta de que el Barcelona había pagado durante más de dos décadas», argumentó.

El presidente blanco está convencido de que la Justicia le dará la razón. «Creo que sí. La semana que viene le presentaremos a la UEFA la documentación de todos estos años. 500 páginas. Es una documentación muy importante. Hemos hecho, año a año, todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos. Ceferin nos ha dicho que estamos en nuestro derecho. La relación con el Barcelona está completamente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas», detalló.

Elogió a Mbappé y criticó el arbitraje ante el Bayern de Múnich cuando expulsaron a Camavinga. «Mbappé es un jugador que tiene el Madrid en este momento. Ha ganado la Bota de Oro, no será por meter goles. Pero algo hay que mejorar. Estamos dolidos por la Champions, ese árbitro que nos pusieron… tengo que entender que el hombre no lo hizo de mala fe, porque no se enteró», sostuvo.

También dio su explicación de la crisis de resultados del Real Madrid.» No hicimos pretemporada. Cuando no haces pretemporada, físicamente te caes. Pensamos que con el cambio podíamos resolverlo, pero duró un ratito y luego se volvieron a caer. Este año no ha salido como queríamos, pero también hemos hecho cosas. El origen de todo está en el Mundial de Clubes. No hemos sido capaces de recuperar el físico. Quedar segundo… Entonces… ¿El Atleti qué tiene que hacer? ¿Y los demás?», añadió.