Florentino Pérez: «Tengo ganas de seguir y de ganar muchas Copas de Europa más»

Florentino Pérez ha reafirmado sus «ganas» de seguir presidiendo el Real Madrid una vez se convoquen las elecciones en el club blanco, comicios que adelantó el presidente de la entidad este martes. Florentino Pérez, en una entrevista con Josep Pedrerol en La Sexta, ha dejado claro que «tengo ganas de seguir y de ganar muchas Copas de Europa más».

«El club tiene una salud económica, deportiva y social», ha explicado Florentino Pérez, que ha incidido en que ha habido «desproporción en las críticas» y que ha recibido «mensajes de felicitación» tras su rueda de prensa de este martes. «Si yo estoy cansado es de trabajar, quieren transmitir que estoy agotado, que tengo enfermedades; han llegado a decir que tengo cáncer; es muy difícil vivir con eso».

Florentino Pérez ha explicado que sufre «una campaña orquestada por algunos periodistas. No quieren que siga, quieren influir en el Real Madrid. Yo no hablo con los periodistas porque estoy ocupado, no hago entrevistas, creo que no es bueno hacer entrevistas».

«En el Madrid yo me presenté con el único fin de que los socios sean los dueños del Real Madrid. Ante este conflicto que han creado, decidí convocar elecciones», añadió Florentino Pérez, que ha dicho que es difícil «convivir en este clima de hostilidad».

Eso sí, Florentino Pérez ha dejado claro que «tengo ganas de seguir y de ganar muchas Copas de Europa más»: «He conseguido más Copas de Europa que el Barcelona: seis en diez años, pero parece ser que para algunos son insuficientes».

Por su parte, Florentino también habló de la pelea entre Tchouaméni y Valverde: «Veo muy mal que piten a los jugadores, hayan jugado mejor o peor. Todo lo que se ha desmadrado, que si se han peleado… Se han peleado todos los años varios jugadores. Alguien lo ha querido sacar», ha continuado Florentino Pérez. A la pregunta de Josep Pedrero de si sabe quién ha sacado esa información, Florentino fue contundente: «Sí lo sabemos, lo intuimos. Sacarlo para destrozar más al Real Madrid… para dejar ver que esto es un caos».

«Es más fácil ganar una Champions que una Liga», ha comentado también Florentino Pérez en esta entrevista en La Sexta, en la que ha afirmado que «La Liga es enemiga del Real Madrid». Sobre la Superliga, ha explicado que «ahora hay muy buena relación con la UEFA»: «No quiero que el Real Madrid tenga más dinero, quiero que mejore el fútbol. Hemos llegado a la conclusión de que todos queremos lo mismo. La UEFA también lo quiere».

Sobre los conciertos en el Bernabéu, el presidente del Real Madrid ha explicado que «van a volver prontísimo». Florentino Pérez también ha reafirmado su lucha contra los ultras: «Hay algunos ultra sur que actúan clandestinamente. Me felicitan de fuera por esa gestión. No pueden estar en un campo de fútbol. Se juntan con organizaciones mafiosas de reventas».