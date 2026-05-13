El Atlético responde a Florentino Pérez: «La RAE define la obsesión como una perturbación anímica»

El Atlético ha tardado poco más de 24 horas en pronunciarse tras la incendiaria rueda de prensa de Florentino Pérez. El mandamás del Real Madrid hizo varias menciones al conjunto colchonero. «¿Qué dirán los otros clubes? ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atlético? La propiedad del Real Madrid es de los socios, no de unos cuantos periodistas concentrados que supongo que serán del Atleti», dijo.

El club rojiblanco se ha pronunciado a través de sus redes sociales. «Obsesión, definición según la RAE: Perturbación anímica producida por una idea fija», publicaron. El Atlético se limitó a reproducir varias frases con las que Florentino Pérez aludía al equipo colchonero y se defendió con la definición de la palabra obsesión que figura en la Real Academia Española.

Florentino Pérez lanzó tres dardos en dirección al Atlético. «Si quieren que me vaya, me voy cuando venga alguien como ahora y me gane las elecciones. Si me gana las elecciones, bendito sea Dios. La propiedad es de los socios, no de unos cuantos periodistas concentrados que supongo que serán del Atleti», fue el primero de los tres dardos para defender al club blanco. Después, fue más allá.

«Además, quiero entregarles el patrimonio del club a los socios, como he dicho que lo voy a hacer. Es de ellos, yo no soy como otros que se quedaron con el club y ahora lo han vendido y se han enriquecido. A mí me votan los socios, no los ultras», añadió, en clara referencia a la venta del Atlético por parte de Gil Marín a Apollo, que ha tomado la mayoría accionarial del club, hasta un 57%.

Y el dardo final llegó en el último tramo de su declaración. «¿Qué dirán los otros clubes? ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atlético? No hay en la historia un club como el Madrid. ¿Quieren que gane 10-0 todos los días? Lo vamos a conseguir, no se preocupe», finalizó Florentino Pérez en clara referencia al Atlético.