Florentino se da de baja de ABC y les acusa de antimadridistas: «Se gastaron 25 millones en atacar al Real Madrid»

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha anunciado este martes que no va a dimitir y que convocará elecciones con la intención de volver a presentarse. El máximo mandatario madridista se ha dirigido al grupo Vocento y ha asegurado que piensa cancelar su suscripción a ABC, después de una publicación del medio asegurando que está «muy cansado», y ha asegurado que Vocento «se gastó 25 millones en atacar al Real Madrid» con la creación del periódico digital deportivo Relevo, que, según Florentino, tenía como único objetivo «meterse» con el club blanco.

El dirigente madridista ha sacado a la palestra un mensaje de ABC, un periódico del que ha dicho que le «quiere mucho». «‘Estoy muy cansado’, antes de la Junta Directiva del Real Madrid, Florentino dice que ‘estoy muy cansado’, se lo dijo a un círculo muy cercano. Antes de la reunión que tenemos ahora de la Junta Directiva. Florentino Pérez hizo saltar las alarmas, el Real Madrid contiene el aliento, el presidente blanco ha reunido a su Junta Directiva en plena crisis, con varios de sus jugadores envueltos en peleas», ha leído Florentino, mencionando incluso al periodista que firmaba la información.

El palo de Florentino Pérez a RELEVO. BRUTAL 🤣👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/TRglaL26tU — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 12, 2026

«Quiero recordarles, por si a alguno se les ha olvidado, que este es el club con mejor palmarés de la historia del fútbol, el de mayores ingresos según Deloitte, es la marca del fútbol más valiosa y más fuerte del mundo», ha subrayado Florentino Pérez, que se pregunta «por qué quieren meterse, los periodistas que se meten, con el club más prestigioso, valorado y con más seguidores del mundo».

Florentino ha asegurado en la rueda de prensa que el Madrid sufre «una campaña organizada, muy organizada», y se ha centrado en Vocento, ABC y Relevo. «Antes he hablado del ABC, pues tengo que decirles una cosa. El ABC es de Vocento, y creó el Relevo, ¿saben lo que es? El Relevo, de acuerdo con la Liga, se dedicó a hacer un periódico digital que perdió 25 millones en la vida en que existió, que pagó la Liga y otros, y después se fue a Telefónica, a ver si le pagaban también», ha criticado. «25 millones para meterse con el Madrid», ha recalcado a continuación.

«Lo siento, porque mi padre leía el ABC y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de que me voy a dar de baja del ABC por honrar a mi padre», ha confesado. «Yo honro mejor a mi padre si me doy de baja», ha añadido Florentino, que ha pedido que «miren qué dos artículos escriben hoy, de una mujer que no sé si sabe o no de fútbol» al periodista de ABC presente en la sala de prensa.