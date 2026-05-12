Florentino Pérez ha estado sensacional en la rueda de prensa, donde no ha dejado títere con cabeza. El presidente del Real Madrid se presentó en la sala de prensa de Valdebebas para ratificar su continuidad al frente del club, defender su gestión y anunciar que convoca elecciones. Durante su comparecencia, el empresario madrileño dejó numerosas frases para el recuerdo.

Las mejores frases de Florentino Pérez en la rueda de prensa

«Lamento decirles que no voy a dimitir, convoco elecciones»

«Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero en el Real Madrid mandan los socios»

«Tengo cara de cansado porque trabajo mucho»

«Se ha creado una situación absurda contra el Real Madrid y contra mí. No se gana siempre, pero no lo admitimos. Aprovechan esta situación para atacarme. ¿Dónde está Florentino? Si yo no hablo»

«Hemos conseguido lo que nadie ha conseguido en la historia del fútbol»

«El único fin de Relevo era meterse con el Real Madrid y con su presidente»