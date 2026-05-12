Rueda de prensa de Florentino Pérez y última hora del Real Madrid hoy, en directo | Comunicado oficial y qué va a pasar

El presidente del Real Madrid toma la palabra, atendiendo este martes a los medios de comunicación a las 18:00, como ha informado el club apenas dos horas antes mediante un escueto comunicado. Sigue en directo la comparecencia de Florentino Pérez y todo lo que diga en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas en DIARIO MADRIDISTA.

Florentino Pérez no hablaba públicamente desde su discurso del pasado 15 de diciembre en la tradicional comida de Navidad con los periodistas en el pabellón de baloncesto de Valdebebas. Desde entonces, el presidente del Real Madrid no se ha pronunciado acerca de varios temas que han rodeado al club blanco, como la destitución de Xabi Alonso en enero, la crisis de resultados del equipo en otra temporada sin títulos o qué pasará con el futuro de la entidad.

Cabe recordar que en la Asamblea Ordinaria del pasado 23 de noviembre se dieron fechas para decidir el cambio de accionariado del Real Madrid en la Extraordinaria, una cita que todavía no se ha llegado a producir. Florentino Pérez tiene algo que decir y lo va a hacer en el día de hoy tras una reunión de la Junta Directiva.

En ella se han tratado los asuntos más urgentes, como quién va a ocupar el banquillo la próxima temporada después de que en menos de un año se hayan despachado tres entrenadores: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. El último estará hasta el último partido de Liga contra el Athletic Club en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver la rueda de prensa de Florentino Pérez

En primer lugar, Florentino Pérez hará una valoración general para aclarar lo que tenga que decir al madridismo y, posteriormente, los periodistas podrán realizar una pregunta por intervención. Hace mucho tiempo que el presidente del Real Madrid no admite cuestiones a la prensa, sino que eran algunos socios los que tenían la oportunidad de hacerlo.

La comparecencia se podrá seguir en directo a través de Real Madrid TV y en DIARIO MADRIDISTA te informamos de todo lo que ocurra en Valdebebas desde las 17:00 horas, una antes de que arranque el discurso de Florentino Pérez ante la prensa. Jornada muy importante para el madridismo la de este martes después de la derrota en el Clásico que confirmaba matemáticamente que el equipo de Arbeloa cerrará un curso más sin títulos.