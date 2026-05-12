Real Madrid
Rueda de prensa de Florentino Pérez y última hora del Real Madrid hoy, en directo | Comunicado oficial y qué va a pasar
Sigue en directo la comparecencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ante los medios a partir de las 18:00 horas
Horario de la rueda de prensa
La comparecencia de Florentino Pérez ante los medios arranca en poco más de 20 minutos, a las 18:00 horas, en la sala de prensa de la ciudad deportiva Real Madrid. A través del canal del club se podrá seguir en directo.
Así le ha ido la temporada al Real Madrid
El equipo blanco ha vuelto a rubricar un curso de suspenso. Después de quedarse a cero la pasada campaña, excepto la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, el Real Madrid revolucionó la plantilla con Xabi Alonso sustituyendo a Ancelotti en el banquillo, y varios fichajes para tratar de reflotar la situación.
Nada ha funcionado y el Real Madrid perdió la final de la Supercopa de España, fue eliminado de la Copa del Rey en primera ronda, cayó en cuartos de Champions por segundo año consecutivo y dejó escapar la Liga con varias jornadas de antelación, hasta el punto de que el Barcelona le saca ahora 14 puntos. Florentino no ha esperado más y este martes dará explicaciones públicamente.
¿Qué ha pasado en la Junta Extraordinaria?
Florentino Pérez está reunido con la directiva del Real Madrid para abordar distintas cuestiones. Una de ellas es la elección del nuevo entrenador, donde José Mourinho es, en estos momentos, el principal candidato para asumir el cargo.
Además, se debate un posible cambio en el modelo societario, con la intención de sacar un 5% del patrimonio del club para dos empresas diferentes. Otro de los puntos previstos será la modificación del sistema de elección de los capitanes, que dejaría de basarse en la antigüedad para pasar a decidirse mediante votación.
¿Cuál es el motivo de esta comparecencia?
Como ha contado nuestro compañero Iván Martín, que estará presente en unos minutos en la sala de prensa de Valdebebas, la situación del Real Madrid es especialmente delicada tras una temporada muy dura para la entidad madridista, que ha cerrado su segundo año consecutivo sin títulos. Se espera que, en una rueda de prensa poco habitual, el presidente haga balance del curso e informe sobre distintos asuntos relacionados con la actualidad del club, tanto en el plano deportivo como en el directivo.
Rueda de prensa de Florentino Pérez
Máxima expectación entre los aficionados del club blanco, que esperan con ansia a conocer las palabras de Florentino Pérez tras el comunicado del Real Madrid.
A qué hora es la rueda de prensa de Florentino Pérez
El Real Madrid ha anunciado en un comunicado que la comparecencia de Florentino Pérez ante los medios de comunicación empezará a partir de las 18:00 horas en Valdebebas y se podrá seguir en directo a través del canal Real Madrid televisión y también podrás seguirla online gratis a través de DIARIO MADRIDISTA.
Florentino Pérez toma la palabra
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a nuestro directo en el que dentro de una hora, a las 18:00, les contaremos todo lo que diga Florentino Pérez en la rueda de prensa que el Real Madrid ha convocado este mismo martes a eso de las 16:00. La comparecencia tendrá lugar en la ciudad deportiva y en DIARIO MADRIDISTA te empezamos a señalar todas las claves de esta importante jornada para el futuro del club blanco. ¡Vamos allá!
El presidente del Real Madrid toma la palabra, atendiendo este martes a los medios de comunicación a las 18:00, como ha informado el club apenas dos horas antes mediante un escueto comunicado. Sigue en directo la comparecencia de Florentino Pérez y todo lo que diga en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas en DIARIO MADRIDISTA.
Florentino Pérez no hablaba públicamente desde su discurso del pasado 15 de diciembre en la tradicional comida de Navidad con los periodistas en el pabellón de baloncesto de Valdebebas. Desde entonces, el presidente del Real Madrid no se ha pronunciado acerca de varios temas que han rodeado al club blanco, como la destitución de Xabi Alonso en enero, la crisis de resultados del equipo en otra temporada sin títulos o qué pasará con el futuro de la entidad.
Cabe recordar que en la Asamblea Ordinaria del pasado 23 de noviembre se dieron fechas para decidir el cambio de accionariado del Real Madrid en la Extraordinaria, una cita que todavía no se ha llegado a producir. Florentino Pérez tiene algo que decir y lo va a hacer en el día de hoy tras una reunión de la Junta Directiva.
En ella se han tratado los asuntos más urgentes, como quién va a ocupar el banquillo la próxima temporada después de que en menos de un año se hayan despachado tres entrenadores: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. El último estará hasta el último partido de Liga contra el Athletic Club en el Santiago Bernabéu.
Dónde ver la rueda de prensa de Florentino Pérez
En primer lugar, Florentino Pérez hará una valoración general para aclarar lo que tenga que decir al madridismo y, posteriormente, los periodistas podrán realizar una pregunta por intervención. Hace mucho tiempo que el presidente del Real Madrid no admite cuestiones a la prensa, sino que eran algunos socios los que tenían la oportunidad de hacerlo.
La comparecencia se podrá seguir en directo a través de Real Madrid TV y en DIARIO MADRIDISTA te informamos de todo lo que ocurra en Valdebebas desde las 17:00 horas, una antes de que arranque el discurso de Florentino Pérez ante la prensa. Jornada muy importante para el madridismo la de este martes después de la derrota en el Clásico que confirmaba matemáticamente que el equipo de Arbeloa cerrará un curso más sin títulos.
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