Arbeloa: «El Real Madrid siempre vuelve, pero hay que corregir cosas»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Camp Nou tras haber sido goleado por el Barcelona y ver como por primera vez en la historia los azulgranas cantaban el alirón venciendo a los blancos. De esta manera, el entrenador del Real Madrid puso punto final a unos días para olvidar donde ha quedado demostrado que la entidad madridista tiene graves problemas.

Arbeloa comenzó analizando el codazo que sufrió Bellingham en el área y no fue pitado: «Me ha parecido claro que había codazo. Habrá que preguntar por qué no ha entrado al VAR, pero bueno. Felicitar al Barcelona por haber ganado la Liga en un partido que se les ha puesto de cara muy pronto».

Sobre la ausencia de Mbappé y si le hubiese gustado que el francés hiciera un esfuerzo mayor por estar en el Clásico, Arbeloa fue claro: «Me hubiese gustado que hubiese estado al cien por cien y que hubiese podido jugar desde el principio». Además, dejó en el aire su posible regreso antes de que termine la Liga: «No lo sé. Quedan dos semanas. Según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no».

Arbeloa reconoció el mal momento que atraviesa el equipo y comprendió el enfado del madridismo: «No podemos decir muchas cosas porque entendemos la frustración y el desencanto. Lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro y aprender de lo que hemos hecho mal. El Real Madrid siempre vuelve, pero ahora mismo entiendo el enfado de cualquier aficionado madridista. Hay que trabajar para darle la vuelta».

Pese a que la temporada está terminada, insistió en la obligación de competir hasta el final: «Con más responsabilidad todavía lo vamos a llevar. La temporada ha terminado, pero no podemos dejarnos llevar. Defendemos un escudo más grande que todos nosotros. Tenemos que demostrar que de verdad estamos dolidos haciendo tres grandes partidos».

Sobre el desarrollo del Clásico, lamentó el mal inicio de su equipo: «Se nos ha puesto muy cuesta arriba demasiado pronto. Es un equipo muy trabajado. Una pena no haber marcado algunas de las ocasiones que hemos tenido. No era un escenario nada fácil. Les he pedido que se entregasen hasta el final y es lo que hemos intentado hacer».

También quiso poner en valor la plantilla actual, aunque admitió que hay aspectos que corregir: «Tenemos una gran plantilla a la que se le puede sacar mucho rendimiento. El club siempre va a intentar mejorar. Tenemos jugadores muy buenos y eso es lo que nos queda. Hay que pensar en el futuro y corregir cosas».

En cuanto a la autocrítica colectiva, Arbeloa señaló que el problema va más allá de nombres propios: «Yo no tengo que sentar las bases. Necesitamos colectivamente dar un paso adelante. Se tiene que anteponer el colectivo a la individualidad. Hay que aprender que hemos perdido muchos puntos contra equipos con los que no deberíamos haberlos perdido. Se han escapado partidos que no se pueden escapar».

Por último, habló sobre el futuro inmediato y explicó la suplencia de Huijsen: «Hablaré con el club, pero yo lo que quiero es que el equipo acabe bien. Habrá minutos para otros jugadores y en eso voy a poner el foco. Lo que depare el futuro lo veremos». Sobre Huijsen, aclaró: «Quería jugar, pero tenía pocas fuerzas. Ha sido decisión mía que juegue Asencio, ya que necesitábamos energía».