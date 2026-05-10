El Camp Nou sentencia al Real Madrid… y deja a Mbappé señalado

Cuánta pena. Cuánta deshora. Cuánto sufrimiento. Qué manera de manchar un escudo. Qué manera de dejar en evidencia que este equipo está herido de muerte y que desde arriba, donde se toman las decisiones, se tienen que remangar desde mañana mismo para empezar a reconstruir a un Real Madrid que en el Camp Nou terminó de poner la fecha de su defunción en la presente temporada. Un curso que tardará en olvidarse mucho tiempo por Chamartín, pero de lo que lo mejor que pueden hacer es aprender. Todos.

El Real Madrid perdió el Clásico. Previsible. Y no se puede decir que el equipo no lo intente, simplemente es que no le da. No le da porque no está trabajado, porque tiene un sinfín de problemas, porque le falta calidad y porque, inconscientemente, saben que ya de nada sirve. Que ya todo está perdido.

El Real Madrid puso punto final a la temporada y ahora solo le queda mirar al futuro. Porque que nadie dude de que este equipo siempre vuelve. Los dos últimos años que ha firmado son para que se lo haga mirar, pero lo revisará, se levantará y las risas del vecino que resuenan hoy cambiarán de bando más pronto que tarde. Así es esta institución.

A lo mejor Mbappé nos quiere decir algo

No tiene sentido lo de Mbappé. Su comportamiento, sus decisiones. Parece que su único propósito es enfadar un poquito más al madridismo. No viajó a Barcelona porque se resintió de la lesión que sufrió contra el Betis en el tramo final del entrenamiento previo al Clásico. Nadie puede decir que se borró, aunque lo que ha hecho se parezca mucho.

Luego, tampoco estuvo acertado a la hora de utilizar las redes sociales. O sí. A lo mejor ese es el propósito que busca. Pero poner una foto de su televisión en la que se ve el partido cuando el Real Madrid ya perdía 2-0 en el Camp Nou carece de lógica alguna. O no. A saber qué está pasando por esa cabeza francesa.

¿Por qué no pitó penalti de Eric?

Un codazo dentro del área a un adversario, sea más o menos voluntario, es penalti. Lo es en cualquier sitio menos en la Liga española. Estaría orgulloso Tebas de su producto mientras degustaba el Clásico en el palco del Camp Nou junto a su amigo Laporta. Eric García propinó un codazo sobre Bellingham que dejó al inglés convaleciente sobre el césped. Hernández Hernández no pitó nada, pero es que desde el VAR tampoco le avisaron de la infracción. El canario dejó continuar el juego y el único que terminó castigado fue el inglés, que vio amarilla por entrar al terreno de juego tras ser atendido por los médicos del club sin el consentimiento del colegiado. Las cosas que pasan en esta Liga.

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