El mensaje de Mbappé con 2-0 en el Clásico que enciende al madridismo

Kylian Mbappé sorprendió en sus redes sociales con una publicación que no entendió el madridismo durante el Clásico. Cuando el Real Madrid ya perdía por 2-0 en el Camp Nou ante el Barcelona, el jugador francés, que no está ni convocado para este partido, compartió una imagen en la que salía viendo el partido. «Hala Madrid», puso Mbappé con un corazón blanco.

El problema es que esta publicación, que colocó en su Instagram, se hizo ya con resultado de 2-0 en el Camp Nou, algo que no gustó nada al madridismo, que no entendió el sentido de esa publicación cuando estaban ya perdiendo y, por tanto, con dolor ante esta derrota ante el Barcelona.

Los de Flick, que si ganan al Madrid ganan ya la Liga, iban ganando en el minuto 18 al Real Madrid por 2-0 con goles de Rashford y Ferran Torres cuando Mbappé colocó esta publicación. El mensaje de Kylian fue una foto a su televisión, el mensaje «Hala Madrid» con el marcador ya en la televisión de 2-0.

Mbappé no juega el Clásico

Kylian Mbappé no juega el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. El delantero francés no está ni en la alineación ni en la convocatoria de Álvaro Arbeloa para este encuentro de la 35ª jornada de Liga. Así, Mbappé no jugará ni un sólo minuto y ni siquiera ha viajado a Barcelona. El motivo está claro: Kylian está lesionado.

Mbappé lleva fuera los dos últimos encuentros, desde que sintió molestias físicas en el partido de Liga hace dos semanas ante el Betis en Sevilla. Al francés se le diagnosticó una lesión en el músculo semitendinoso y esas molestias sigue teniéndolas.

Mbappé, cuestionado por la afición del Real Madrid por sus últimas decisiones en estas dos semanas, no ha viajado a Barcelona ya que ni ha entrado en la convocatoria. Por lo tanto, Arbeloa no puede contar con Kylian ni para el inicio del partido ni en cualquier momento del encuentro en el Camp Nou.