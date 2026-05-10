Asencio entró por Huijsen en el once del Real Madrid a pocos minutos del inicio del Clásico

Raúl Asencio entró a última hora en el once del Real Madrid a escasos minutos del inicio del Clásico ante el Barcelona por Dean Huijsen. Un cambio que cambió la defensa blanca que estaba completada por Trent, Fran García y Antonio Rüdiger.

Dean Huijsen viajó a Barcelona con gripe y en el calentamiento previo al Clásico notó que no iba a poder rendir en condiciones. Por ello, Arbeloa decidió dejarlo en el banquillo y meter como titular en el centro de la defensa a Raúl Asencio.

Finalmente, tal y como adelantó OKDIARIO, Tchouaméni no ha sido castigado por Arbeloa deportivamente tras el lamentable suceso protagonizado con Fede Valverde, sino que además será titular en el Clásico. El centrocampista francés encabeza la alineación del Real Madrid contra el Barcelona en el partido que decide el título de Liga.

Así las cosas, la alineación del Real Madrid para el Clásico que mide a los blancos con el Barcelona en el Camp Nou tiene más novedades. La primera estará en la portería, donde volverá a ser titular Courtois. El belga se ha recuperado de la lesión muscular que sufrió contra el Manchester City en los octavos de final de la Champions y regresará bajo palos.

En el centro del campo está la otra noticia. Tchouaméni estará en la medular como pivote defensivo. A pesar de lo sucedido el pasado jueves en Valdebebas, donde el francés se peleó con Valverde, teniendo que ir el uruguayo al hospital por un brecha en la cabeza que se produjo con una mesa. Por delante, formarán Brahim y Camavinga.

Bellingham formará por delante de la medular como enganche entre el centro del campo y la delantera. Y arriba, Vinicius comenzará de inicio con total seguridad, mientras que lo normal es que a su lado juegue Gonzalo. Mbappé se ha quedado en Madrid.