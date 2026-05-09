Alineación posible del Barcelona contra el Real Madrid: Flick duda entre tres piezas en el medio

La alineación del Barcelona en el Clásico de este domingo en el Camp Nou contra el Real Madrid tiene la duda en el centro del campo con una posición y tres jugadores. De Jong, Gavi y Eric García pelean por acompañar a Pedri en el medio azulgrana. El que seguro será suplente ante los de Arbeloa será Raphinha, que ya está recuperado y que tendrá minutos en la segunda parte.

El Barcelona comienza con su alineación contra el Real Madrid en la portería y ahí el titular es Joan García. El portero catalán jugará su segundo Clásico y busca ser el Zamora y ganar su primera Liga como futbolista profesional.

No hay sorpresas en la defensa del Barcelona para medirse al Real Madrid en el Clásico de Liga. Los centrales serán Pau Cubarsí y Gerard Martín, por lo que Eric García se quedará en el banquillo. Los laterales del Barça serán para Koundé y Cancelo.

La gran duda en la alineación del Barcelona la tiene Hansi Flick en el centro del campo. El técnico alemán duda en una posición con tres jugadores. Será seguro Pedri titular y su acompañante está en duda entre De Jong, Gavi e incluso Eric García. También jugará Dani Olmo, algo más adelantado.

Y en el ataque del Barcelona, el que se quedará en el banquillo es Raphinha. El brasileño ya está recuperado, pero esperará su oportunidad como suplente y reaparecerá ante el Real Madrid en la segunda parte. Será titular Fermín López en una de las bandas, Roony en la otra manteniendo su titularidad y el delantero centro en el Clásico será Robert Lewandowski.

Alineación posible del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este domingo en el Camp Nou al Real Madrid en el Clásico de la Liga en su jornada número 35: Joan García; Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Cancelo; Pedri, Gavi, Olmo; Fermín, Roony y Lewandowski.