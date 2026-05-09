El Real Madrid busca ser un equipo en el Clásico

El Real Madrid ha implosionado en los últimos días. El caldo de cultivo que se respiraba en Valdebebas durante toda la temporada invitaba a pensar que algo podía terminar explotando, pero nadie imaginaba que fuese a ser tan grave ni de esta manera. Durante todo el curso, las tensiones dentro del vestuario han sido constantes, tanto entre jugadores como con los dos entrenadores que han pasado por el banquillo blanco este año: Xabi Alonso primero y Álvaro Arbeloa después. Lo preocupante es que todo terminó saltando por los aires de la peor forma posible. Una pelea que ha dejado sanciones históricas y una herida interna que necesitará tiempo para cerrarse.

Todo sucedió tras el entrenamiento matinal del pasado jueves en Valdebebas. Según la información que maneja el club, ambos futbolistas, que ya habían tenido un fuerte encontronazo el lunes, volvieron a discutir. La tensión fue aumentando hasta desembocar en un forcejeo entre los dos jugadores. En medio del empujón, Federico Valverde resbaló y terminó golpeándose violentamente la cabeza contra una de las mesas centrales del vestuario.

El golpe fue serio. Los servicios médicos reaccionaron rápidamente y atendieron al uruguayo en las propias instalaciones de Valdebebas. Allí le realizaron una primera cura y tuvieron que ponerle puntos antes de trasladarlo al Hospital Sanitas de Valdebebas para someterlo a las pruebas protocolarias tras una conmoción. Después de los exámenes médicos, el jugador pudo regresar a su domicilio.

Días después, dentro del Real Madrid tienen claro que lo ocurrido reviste una gravedad extrema, aunque también entienden que, pese a ser una situación muy seria y claramente sancionable, no deja de tratarse de un choque puntual entre dos futbolistas dentro de un vestuario sometido a máxima presión. El expediente disciplinario abierto por el club ya ha dejado una consecuencia histórica: multas económicas sin precedentes dentro de la entidad. Tanto Valverde como Aurélien Tchouaméni deberán abonar 500.000 euros cada uno.

Eso sí, dentro del club insisten en que la institución está muy por encima de cualquier episodio aislado. En el Real Madrid entienden que no es momento de hablar de salidas. Las decisiones puramente deportivas se tomarán en verano, con calma y delicadeza. Nadie descarta ahora mismo que uno de los dos jugadores, o incluso ambos, pueda salir si llega una oferta importante, porque el club sabe perfectamente el valor de mercado que tienen.

Pasar página

Por eso, todos los esfuerzos se centran ahora en ganar el Clásico. El contexto no puede ser peor. Los de Arbeloa llegan al partido en uno de los momentos más delicados que se recuerdan en la historia reciente del club. Pero dentro del vestuario tienen claro que deben aislarse de todo para competir y evitar, al menos, ver cómo su eterno rival celebra la Liga delante de ellos.

El viernes, Arbeloa arrancó el entrenamiento intentando centrar a sus jugadores exclusivamente en el Clásico. No era sencillo, pero sí absolutamente necesario. Y este sábado el mensaje se ha repetido. El vestuario quiere demostrar que todavía puede dar la cara en un partido donde quizá no haya nada en juego a nivel clasificatorio, pero sí un orgullo que el propio equipo ha ido erosionando durante una temporada para olvidar.