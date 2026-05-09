Tchouaméni se entrena como uno más antes del Clásico

Tchouaméni se entrenó como uno más en la sesión previa al Clásico que enfrenta a Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. Tras el lamentable acontecimiento vivido el pasado jueves en Valdebebas, donde el francés y Valverde se enzarzaron en una pelea que terminó con el uruguayo en el hospital, desde el cuerpo técnico de Arbeloa se ha querido dar la máxima normalidad posible.

Por ello, tanto el viernes como el sábado se entrenó como uno más, mientras que el domingo aparecerá en la lista de convocados. Incluso, lo normal es que sea titular. «Estos dos jugadores merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad de seguir peleando por este club. Yo estoy muy orgulloso de ellos. No voy a permitir que se aproveche esto para poner en duda su profesionalidad: es mentira que no sean profesionales, que no jueguen por problemas conmigo y que me hayan faltado el respeto… es absolutamente mentira», aseguró Arbeloa.

Por otro lado, Arbeloa tiene siete bajas para este encuentro contra los azulgranas. Rodrygo, Mendy, Carvajal, Güler, Militao y Valverde, que es el último en llegar a la enfermería tras el grave incidente vivido con Tchouaméni que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le tendrá entre 10 y 14 días de reposo. Tampoco viajará a Barcelona Dani Ceballos, que está apartado por decisión técnica.