Arbeloa, muy duro con las filtraciones del vestuario: «Es una traición al Real Madrid y a su escudo»

La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa antes del Clásico estuvo marcada por un asunto muy alejado del fútbol. El técnico del Real Madrid mostró su malestar y pena por las filtraciones sobre el incidente protagonizado por Tchouaméni y Valverde en el vestuario y dejó claro que es una situación que le duele especialmente.

El entrenador madridista fue muy contundente al hablar de todo lo que se ha publicado en los últimos días sobre lo ocurrido entre ambos futbolistas. «Que se filtren cosas que han pasado en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. A este escudo», aseguró Arbeloa, visiblemente molesto por la exposición pública de un asunto interno del equipo.

Eso sí, el técnico evitó señalar directamente a nadie y descartó buscar culpables dentro del club o de la plantilla. «No trabajo en la CIA ni nada por el estilo. No estoy acusando a mis jugadores, ni a nadie; no puedo hacerlo. Hay mucha gente en el Real Madrid y no estoy para poner el dedo acusatorio sobre nadie», comentó durante su comparecencia.

Arbeloa insistió varias veces en la necesidad de proteger al vestuario y pasar página cuanto antes. De hecho, defendió públicamente tanto a Tchouaméni como a Valverde, recordando que ambos reconocieron su error y pidieron perdón. «Merecen que pasemos página», explicó.

El entrenador también lamentó que un conflicto interno haya terminado teniendo tanta repercusión mediática. «Lo que más me duele es que lo que pase en el vestuario del Real Madrid se debe quedar ahí», afirmó.