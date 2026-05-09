Arbeloa ensaya con Tchouaméni de titular en el Clásico tras ser multado con 500.000 euros

Álvaro Arbeloa tiene en su idea colocar a Aurelién Tchouaméni en el once titular del Real Madrid para enfrentarse este domingo al Barcelona en el Clásico que se disputará en el Camp Nou. Pese a los incidentes de esta semana, con su grave pelea con Fede Valverde y la posterior multa de 500.000 euros, Tchouaméni apunta a ser titular en este gran partido.

El técnico blanco ha ensayado con Tchouméni en el centro del campo para enfrentarse al Barcelona, en una decisión que se produce al mismo tiempo que la ejemplar sanción económica que hizo el Real Madrid. El club ha multado con 500.000 euros a los dos jugadores que se pelearon este jueves en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

A pesar de esa trifulca, Arbeloa sigue confiando en Tchouaméni y la idea es que el francés sea titular en el Camp Nou. Así al menos lo ha ensayado en el entrenamiento. El centrocampista viene de ser titular en prácticamente todos los partidos del Real Madrid (se perdió alguno por acumulación de tarjetas, como la vuelta de Champions en Múnich, o por molestias físicas, como el duelo ante el Betis en Liga), pero ahora la situación es diferente tras la pelea.

Pese a ello, Arbeloa diferencia las cosas y no castigará a Tchouaméni en el plano deportivo. La sanción del Real Madrid fue la de una multa de 500.000 euros, tanto para Valverde como para Tchouaméni, y ahí se quedó el expediente que se abrió un día antes. Una vez cerrado eso, Arbeloa se centra en el plano deportivo y confía en Tchouaméni.

Quien no podrá estar en el Camp Nou es Fede Valverde, que sufre un traumatismo craneoencefálico tras esa pelea con Tchouaméni. El uruguayo, segundo capitán del Real Madrid todavía (perderá el brazalete tras esta grave situación), tiene que guardar reposo durante dos semanas y no se espera que juegue alguno de los cuatro encuentros que quedan en la Liga.

Situación tensa en Valdebebas

La situación en el vestuario del Real Madrid ha sido muy tensa esta semana. Cabe recordar que Valverde y Tchouaméni se han peleado dos veces. A la más grave, tras la que acabó el uruguayo en el hospital, hubo una 24 horas antes que fue en la sala de los fisios y sin camiseta, donde se intercambiaron golpes.

El Real Madrid abrió expediente a ambos, los dos comparecieron ante el club para explicar lo ocurrido (y también para mostrar su arrepentimiento), y la entidad cerró ese procedimiento interno con una multa de 500.000 euros a cada uno. Sin embargo, eso no tendrá castigo deportivo para Tchouaméni, ya que Arbeloa cuenta con él para ser titular en el Clásico.

El Real Madrid se mide al Barcelona este domingo en el Camp Nou en un duelo trascendental por la Liga. El Barcelona saca 11 puntos al Real Madrid… cuando quedan 12 en juego. Es decir, los culés tienen prácticamente ganada la Liga, pero no la tienen cerrada. Si ganan o empatan, el Barcelona será ya campeón tras este Clásico. Pero si gana el Real Madrid, todavía el conjunto blanco tendrá opciones en la lucha por el título.