El Real Madrid castiga a Valverde y Tchouaméni con una sanción histórica de 500.000 euros a cada uno

El Real Madrid ha cerrado el expediente disciplinario abierto a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras el grave incidente vivido esta semana en Valdebebas. Y lo ha hecho con una sanción histórica: 500.000 euros para cada jugador.

El club blanco hizo oficial la resolución del caso después de que ambos futbolistas comparecieran ante el instructor del expediente. Durante dicha comparecencia, tanto Valverde como Tchouaméni mostraron un arrepentimiento total por lo sucedido y pidieron disculpas de manera mutua.

Además, ambos trasladaron también sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición madridista. Según el comunicado emitido por la entidad, los dos jugadores se pusieron a disposición del Real Madrid para aceptar cualquier sanción que el club considerase adecuada.

Y finalmente, la decisión ha sido contundente. El Real Madrid ha optado por una sanción económica ejemplarizante de medio millón de euros para cada uno, dando así por concluidos los procedimientos internos abiertos tras el altercado.

Dentro del club consideran que era fundamental actuar con firmeza. No tanto por el enfrentamiento en sí, que internamente se sigue viendo como un episodio puntual fruto de la tensión acumulada, sino por la imagen proyectada y por el hecho de que la situación terminase con Valverde teniendo que recibir asistencia médica y acabar en el hospital tras golpearse en la cabeza.

En Valdebebas existía la sensación de que no se podía mirar hacia otro lado. El vestuario atraviesa un momento delicado, la temporada está siendo muy complicada y el club entendía que debía mandar un mensaje claro de autoridad y control interno. De ahí que las sanciones económicas hayan alcanzado una cifra tan elevada.

Eso sí, pese a la dureza de la multa, el Real Madrid nunca contempló medidas más extremas como apartar a los jugadores o plantearse despidos disciplinarios. El club sigue considerando a ambos futbolistas piezas importantes dentro del proyecto deportivo y entiende que el asunto debe quedarse en el ámbito interno… por el momento.

Ahora, con el expediente ya cerrado, la intención en el Real Madrid es pasar página cuanto antes y centrar toda la atención en el Clásico y en el tramo final de temporada. Porque en Valdebebas tienen claro que bastante daño ha hecho ya todo lo ocurrido.