Tchouaméni rompe su silencio, pide perdón y acepta la sanción del Real Madrid

Aurélien Tchouaméni ha decidido romper su silencio. Después de conocer que el Real Madrid ha impuesto una sanción de 500.000 euros tanto al francés como a Valverde por lo sucedido en Valdebebas este jueves, el centrocampista galo publicó un comunicado en sus redes sociales para pedir perdón y tratar de rebajar la tensión.

Y lo primero que hace es asumir que lo ocurrido no estuvo bien. Tchouaméni califica como «inaceptable» lo sucedido durante el entrenamiento y reconoce que la imagen proyectada por el Real Madrid no ha estado a la altura de lo que significa la institución. El francés habla directamente del ejemplo que deben dar como futbolistas profesionales y admite que, independientemente de quién tuviese razón, había otras maneras de resolver el conflicto.

El mensaje tiene un tono claramente conciliador. El jugador pide disculpas al madridismo, al vestuario, al staff y también a la directiva. Reconoce que la temporada está siendo complicada y que la frustración acumulada no puede servir de excusa para determinados comportamientos. Una reflexión importante teniendo en cuenta el contexto de máxima tensión que atraviesa ahora mismo el vestuario blanco.

Además, Tchouaméni deja otro mensaje muy claro: considera que se han exagerado muchas cosas alrededor del incidente. El francés asegura que en Internet «se inventan historias salvajes» para generar ruido y pide no creer todas las versiones que están circulando. Ahí deja entrever el enorme malestar que existe dentro del club por las filtraciones constantes de los últimos días.

Eso sí, el jugador no entra en detalles sobre lo sucedido con Federico Valverde ni trata de repartir culpas. Todo lo contrario. Insiste en que ahora mismo no es momento de señalar quién hizo qué o quién tuvo razón. Su prioridad, asegura, es pasar página.

Tchouaméni también confirma que acepta la sanción impuesta por el club, un detalle importante porque el expediente disciplinario abierto por el Real Madrid ha dejado una multa sin precedentes dentro de la entidad. El francés da a entender que la situación está ya encauzada internamente y que el grupo quiere cerrar filas cuanto antes.

Y ahí aparece el último gran mensaje del comunicado: el Clásico. El mediocentro deja claro que toda la atención del vestuario está puesta ya en el partido ante el Barcelona y en tratar de salvar lo que queda de temporada.

Comunicado íntegro

Lo que ocurrió esta semana en el entrenamiento es inaceptable. Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. Da igual quién tenga razón o quién no, siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto.

Por encima de todo, quiero pedir perdón por la imagen que hemos dado del club. Sé que los aficionados, el staff, mis compañeros, la directiva… todo el mundo está profundamente decepcionado por cómo se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede servir de excusa para todo. Estos incidentes, aunque puedan pasar en cualquier vestuario, no están a la altura del Real Madrid. Especialmente porque el Real Madrid es el club del que más se habla en el mundo.

Internet disfruta inventando las historias más locas para generar ruido, así que no os creáis todo lo que se está diciendo ni las narrativas falsas.

Ahora ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué o quién tenía razón. Acepto la sanción del club y la asumo. Seguimos siendo una familia, con desacuerdos a veces, pero siempre debemos poner nuestros objetivos por encima de todo lo demás. Ya me he disculpado con el grupo y también quiero pedir perdón a todos los madridistas.

Ahora toca pasar página y centrar toda nuestra atención en el Clásico y en lo que queda de temporada, para devolver al club al lugar que le corresponde.

