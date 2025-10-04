Así es Fede Valverde: edad, cuánto cobra y su familia

Fede Valverde, posiblemente, esté viviendo uno de sus momentos más amargos desde su llegada al Real Madrid. En Almaty, en el encuentro que disputó el conjunto blanco ante el Kairat, donde se impuso descaradamente por 0-5 con un Mbappé estelar, se pudo observar al jugador uruguayo serio y con una actitud impropia en el calentamiento durante el choque, tal y como captó las cámaras de OkDiario en un vídeo exclusivo. La viva imagen de ver a uno de los capitanes del conjunto blanco con las manos echadas hacia atrás preocupó bastante a cierto sector del madridismo.

No obstante, desde el club transmiten tranquilidad en el ‘caso Valverde’ y el vestuario cierra filas con el charrúa, al que han apoyado desde el primer momento. «Es nuestro capitán y le necesitamos», aseguran en el conjunto blanco. A lo largo de su trayectoria en el Real Madrid, Fede se ha convertido en un pieza fundamental y la misión prioritaria en el club madridista es recuperar su mejor versión para que ayude al equipo en conseguir los objetivos marcados a principio de temporada. En las próximas líneas, realizaremos un repaso de la vida de Valverde, de sus orígenes, de su llegada al Madrid y de su familia, entre otros asuntos.

He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este… — Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025

Cuántos años tiene Fede Valverde y de dónde es

Fede Valverde, de 27 años de edad, se ha ganado a la afición del Real Madrid a base de esfuerzo, disciplina y trabajo, mucho trabajo. El jugador nacido en Montevideo, Uruguay, ha logrado destacar por encima del resto en los últimos años, y se ha ganado la titularidad a pulso. Es tal la importancia del uruguayo desde su llegada al club blanco que en tan solo siete temporadas completas con el primer equipo (llegó unos años antes para disputar un año completo con el Castilla y una cesión al Deportivo) se ha convertido en una leyenda del club, consiguiendo un total de 14 títulos con la elástica blanca: dos Champions, 3 Ligas, 2 Supercopas de Europa, 1 Intercontinental, 2 Mundial de Clubes, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Cuánto cobra Fede Valverde

Según detalla Capology, una página especializada en los salarios y contratos de los clubes de fútbol, Fede Valverde se posiciona en el Real Madrid como el octavo jugador mejor pagado de la plantilla, con 16.670.000 millones brutos anuales, solo por detrás de Kylian Mbappé, que lidera la lista con 31 millones; David Álaba, con 22,500.000 millones; Vinícius Jr, con 20,8 millones; el inglés Jude Bellingham, con 20 millones, y, por último, Alexander Arnold y Rodrygo Goes, con 16.

Quién es Mina Bonino, pareja de Valverde y cuántos hijos tiene

La mujer de Fede Valverde es Mina Bonino, influencer y periodista argentina de 31 años. Tal y como destacó la pareja del uruguayo, se conocieron «en redes sociales» y Valverde la invitó un día a Madrid para conocerse en persona. Desde ese momento, surgió una historia preciosa de amor: «Empezamos a hablar por redes sociales. Es verdad que yo lo había conocido en el 2018, cuando jugaron la Copa Libertadores Boca-River acá en Madrid. Ahí empezó todo, pero nada más que mirada y ya. Empezamos a hablar y, de un día para otro, me dijo: ‘¿venís a Madrid?’. Yo qué sé, sí, voy, dale, vamos. Y después me puse a pensar. Venía en el avión y dije: ‘Yo a este pibe no le conozco, ¿qué estoy haciendo? Entonces le dije: ‘puede ser que esto no funcione. Si no funciona, yo me voy por ahí, no te preocupes. Tengo muchos amigos en Madrid. Y lo mismo, si yo no te gusto o algo, dímelo, porque puede pasar’. Y cuando lo vi la primera vez fue mucho mejor la impresión de lo que creía».

Ambos protagonistas han tenido en común dos hijos, Benicio, de cinco años, y Bautista, que llegó al mundo en el pasado mes de junio del 2023. Se casaron después del nacimiento de sus dos peques y se han convertido en una pareja inseparable que, actualmente, demuestran diariamente su amor el uno por el otro y su fuerte unión en los momentos más delicados.

Dónde jugaba Valverde antes del Real Madrid

Fede Valverde, desde muy temprana edad, destacó en las inferiores del Club Atlético Peñarol, donde se convirtió en un pilar indiscutible e incluso fue clave para acudir con la selección nacional uruguaya. Tras sus impresionantes actuaciones, el Real Madrid le echó el ojo y en el verano del 2017 se confirmó su fichaje por la disciplina blanca para que recalara en el Real Madrid Castilla, donde se formó una temporada antes de dar el salto al Deportivo de la Coruña en forma de cesión y su definitivo paso al primer equipo del club madridista en el verano del 2018.