IAG, International Airlines Group, ha designado como nuevo director financiero del grupo a José Antonio Barrionuevo tras la decisión de Nicholas Cadbury de abandonar el cargo, según ha informado este viernes el holding a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta forma, Cadbury dejará el grupo en junio de este año para emprender nuevos proyectos, por lo que Barrionuevo se incorporará a su nuevo puesto a principios de ese mismo mes, según ha precisado IAG.

La compañía también ha destacado que José Antonio Barrionuevo cuenta con «una sólida trayectoria» en el ámbito financiero y de transformación en el sector de la aviación. Actualmente, Barrionuevo ocupa el cargo de director financiero y de transformación de British Airways, puesto que desempeña desde julio de 2023.

Asimismo, este movimiento ha provocado cambios en la Dirección Financiera de Iberia y de British Airways. Desde el próximo mes de junio, Joana de Epalza asumirá el cargo de directora financiera de Iberia procedente de Vueling, donde ocupa el puesto de directora financiera y de transformación desde 2023.

Por su parte, Gabriel Perdiguero, actual director financiero de Iberia, se hará cargo de la Dirección Financiera y de Transformación de British Airways tras más de una década en la aerolínea española.

La trayectoria de José Antonio Barrionuevo en IAG

José Antonio Barrionuevo se incorporó al grupo en 2013 como Director de Estrategia y Transformación de Iberia, y desde entonces ha desempeñado diversas funciones, entre ellas la de director financiero de Iberia durante siete años. Anteriormente, trabajó en JP Morgan y McKinsey.

Luis Gallego, consejero delegado de IAG, ha agradecido a Nicholas Cadbury su contribución desde que se incorporó a IAG a principios de 2022. «Bajo su liderazgo, IAG ha recuperado su solidez financiera y rentabilidad, mejorando los retornos para sus accionistas, y posicionando al grupo para un crecimiento sostenible a largo plazo», ha resaltado Gallego.

El consejero delegado de IAG ha subrayado además que José Antonio Barrionuevo aporta una «gran experiencia» en finanzas, transformación y estrategia, tanto en Iberia como en British Airways, además de experiencia en los mercados de capitales.

«Es un director financiero muy respetado, consumado y experimentado, con una sólida trayectoria. Nuestro objetivo sigue siendo ofrecer un buen servicio a nuestros clientes, transformarnos para el futuro y proporcionar una alta rentabilidad a nuestros accionistas», ha añadido Gallego.

Por su parte, José Antonio Barrionuevo ha asegurado estar «muy ilusionado» con la oportunidad de continuar su carrera en IAG, ahora como director financiero del grupo.

IAG ha explicado que el nombramiento de Barrionuevo es fruto de la planificación de la sucesión dentro del grupo, que promueve el desarrollo profesional de los altos directivos de las distintas compañías operativas y negocios.

Nicholas Cadbury seguirá en la empresa durante los próximos seis meses para apoyar la transición con José Antonio Barrionuevo y después abandonará el cargo para emprender nuevos retos profesionales.

Cambios en la dirección financiera

Tras el nombramiento de Barrionuevo como nuevo director financiero de IAG, Gabriel Perdiguero asumirá también desde el próximo mes de junio el cargo de director financiero y de transformación de British Airways, mientras que Joana de Epalza tomará las riendas de la Dirección Financiera de Iberia.

Joana de Epalza procede de Vueling, donde ocupa el puesto de directora financiera y de transformación desde 2023.

Además de su experiencia en la gestión de Vueling, De Epalza cuenta con más de dos décadas de responsabilidades en las áreas de finanzas y gestión en distintas multinacionales como Alpine, Algeco o Elliot Group compañías en las que ocupó el puesto de directora financiera.

Por su parte, Gabriel Perdiguero se incorporó a Iberia hace más de una década, en 2014, inicialmente en el área de Finanzas. A lo largo de los últimos 11 años, ha desempeñado diversas funciones ejecutivas en la compañía, donde ha sido miembro del Comité de Dirección primero como director de Clientes y, actualmente, como director de Finanzas y Tecnología.

Perdiguero ha liderado los programas de transformación de Iberia. En 2019 impulsó la creación del Centro de Excelencia de Datos e Inteligencia Artificial de Iberia, que integra las capacidades de datos en la toma de decisiones del negocio y en los procesos operativos.

Perdiguero es licenciado en Computación por la universidad de Portsmouth y cuenta con un Executive MBA por IDE-CESEM y un Programa de Desarrollo Directivo por el IE Business School.