El motivo medieval por el que los parlamentarios de Castilla y León se llaman ‘procuradores’ y no diputados

Este domingo 15 de marzo, Castilla y León está celebrando sus decimoquintas elecciones autonómicas para elegir a sus representantes parlamentarios. A los parlamentarios de Castilla y León, a diferencia del resto de las comunidades autónomas, no se les conoce como diputados, sino como procuradores. El motivo detrás de esta peculiaridad data de la época de la Corona de Castilla.

La palabra ‘procurador’ se define —según la RAE— como aquella persona «por cuya mano corren las dependencias económicas de la casa, de los negocios o diligencias de su provincia». En las antiguas Cortes de Castilla, la palabra procurador se usaba para nombrar a los representantes de las villas, pueblos o ciudades que tomaban decisiones y acudían a asambleas políticas con otros representantes. Estos representantes —elegidos por las clases más altas de la zona o por consejo popular— tenían derecho a voto y trasladaban a la Corona las quejas o peticiones de sus vecinos. Cada ciudad mandaba 2 procuradores y representaban a todo el pueblo castellano. Esta tradición medieval, destinada a perderse con el paso del tiempo, ha conseguido perdurar en la comunidad con más provincias de nuestro país.

¿Por qué se sigue usando?

El peso de la historia y de la tradición de la comunidad es el principal motivo por el que desde las Cortes de Castilla y León se mantiene el término procuradores. La Comunidad Autónoma no quiere dejar caer en desuso una de las palabras que antaño fue parte clave de las principales decisiones políticas de nuestro país.

La palabra tuvo un resurgir en la política nacional durante el franquismo, donde todos los miembros de las cortes franquistas eran denominados procuradores. Con la llegada de la democracia y la firma de la Constitución en 1978, la palabra se omitió y se recuperó el término diputado para el Parlamento Nacional. Aun con la firma de la Constitución, Castilla y León siguió manteniendo el uso de procurador por respeto a la historia.