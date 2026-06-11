Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo | Última hora de los actos, agenda, horarios y el encuentro con inmigrantes en el Puerto De Arguineguín

El Papa León XIV llega hoy a Canarias en la que será la última parada de su viaje por España. Después de pasar por Madrid y Barcelona, León XIV se dirigirá al muelle de Arguineguín, donde tendrá un encuentro con migrantes y organizadores de acogida con el fin de conocer la realidad migratoria que se vive en el archipiélago.

Esta será la primera vez que un pontífice visite Canarias, por lo que es un momento histórico para las islas, que viven con emoción esta jornada.

Agenda del Papa León XIV hoy en Canarias

El Papa León XIV saldrá de Barcelona a primera hora de la mañana y, nada más llegar a Canarias, comenzará sus primeros actos. Esta es la agenda del Pontífice para hoy, jueves 11 de junio:

08:40 horas: salida del aeropuerto

11:50 horas: llegada a la Base Aérea de Gando

12:40 horas: encuentro con migrantes y organizaciones de acogida en el muelle de Arguineguín

14:30 horas: reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria

19:30 horas: celebración de una Santa Misa multitudinaria en el estadio de Gran Canaria

Calles cortadas hoy

Tal y como ha pasado en Madrid y Barcelona, la visita del Papa León XIV a Gran Canaria dejará restricciones de tráfico y calles cortadas que se deben tener en cuenta.

La DGT y la Guardia Civil han diseñado un dispositivo especial desde las 7:00 horas con controles en la GC-1 y cierre de accesos a Arguineguín. Se prohíbe la circulación con carácter general de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto en tramos de la GC-1, GC-3 y GC-31 en la isla de Gran Canaria desde las 8:00 horas del 11 de junio hasta las 9:00 horas del 12 de junio.