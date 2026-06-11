Visita del Papa León XIV a Canarias, en directo | Última hora de los actos, agenda, horarios y el encuentro con inmigrantes en el Puerto De Arguineguín
Sigue en directo la última hora de la visita del Papa León XIV a Gran Canaria
El Papa León XIV llega hoy a Canarias en la que será la última parada de su viaje por España. Después de pasar por Madrid y Barcelona, León XIV se dirigirá al muelle de Arguineguín, donde tendrá un encuentro con migrantes y organizadores de acogida con el fin de conocer la realidad migratoria que se vive en el archipiélago.
Esta será la primera vez que un pontífice visite Canarias, por lo que es un momento histórico para las islas, que viven con emoción esta jornada.
Agenda del Papa León XIV hoy en Canarias
El Papa León XIV saldrá de Barcelona a primera hora de la mañana y, nada más llegar a Canarias, comenzará sus primeros actos. Esta es la agenda del Pontífice para hoy, jueves 11 de junio:
- 08:40 horas: salida del aeropuerto
- 11:50 horas: llegada a la Base Aérea de Gando
- 12:40 horas: encuentro con migrantes y organizaciones de acogida en el muelle de Arguineguín
- 14:30 horas: reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria
- 19:30 horas: celebración de una Santa Misa multitudinaria en el estadio de Gran Canaria
Calles cortadas hoy
Tal y como ha pasado en Madrid y Barcelona, la visita del Papa León XIV a Gran Canaria dejará restricciones de tráfico y calles cortadas que se deben tener en cuenta.
La DGT y la Guardia Civil han diseñado un dispositivo especial desde las 7:00 horas con controles en la GC-1 y cierre de accesos a Arguineguín. Se prohíbe la circulación con carácter general de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto en tramos de la GC-1, GC-3 y GC-31 en la isla de Gran Canaria desde las 8:00 horas del 11 de junio hasta las 9:00 horas del 12 de junio.
Cómo llegar a los actos del Papa León XIV en Canarias: metro, autobús y transporte público
Hoy jueves 11 de junio es el día más importante en Gran Canaria, con varios actos repartidos durante la jornada y el más multitudinario por la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Eso hará que desde primera hora ya haya complicaciones en carretera. La GC-1, que conecta el aeropuerto con el sur y con Las Palmas, tendrá cortes en distintos momentos del día. Por ejemplo, a media mañana no se podrá circular entre el Aeropuerto de Gando y Arguineguín, y más tarde también habrá restricciones en el trayecto de regreso hacia la capital.
Además, desde las 09:30 hasta las 14:00 se verán afectados los accesos hacia la GC-500 en ambos sentidos, algo que puede complicar bastante los desplazamientos habituales, sobre todo para quienes vienen desde el sur de la isla. A esto se suman las limitaciones en la GC-3 durante la tarde y otros puntos concretos como el entorno del túnel de San José o algunos carriles de incorporación. Es decir, no es sólo una carretera, es una red de vías que se verá afectada en distintos momentos.
Los efectivos desplegados por la visita del Papa
Cerca de 4.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil están desplegados desde ayer como parte del dispositivo especial de seguridad organizado con motivo de la visita del Papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife.
La Policía Nacional aporta 2.775 efectivos. En Gran Canaria, donde el Papa estará el jueves 11 de junio, se despliegan 1.465 agentes y 141 vehículos. Por su parte, la Guardia Civil contribuye con 1.260 efectivos, de los que 429 proceden de la península.
La agenda del Papa este jueves en Canarias
La agenda oficial del Papa León XIV para este jueves se concentra íntegramente en la isla de Gran Canaria.
- 10:50 horas, llegada a Gran Canaria: El avión papal aterriza en la Base Aérea de Gando procedente del aeropuerto de Barcelona-El Prat.
- 11:40 horas, encuentro en el Puerto de Arguineguín: Uno de los momentos más simbólicos del viaje. El Pontífice acude al ahora bautizado «muelle de la esperanza» para escuchar el testimonio de cuatro migrantes procedentes de África y Latinoamérica. Además, elevará una oración y realizará una ofrenda floral por las víctimas de la Ruta Atlántica.
- 13:30 horas, encuentro eclesial en la Catedral de Santa Ana: Reunión en Las Palmas de Gran Canaria con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes de pastoral del archipiélago.
- 18:30 horas, Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria: El evento más multitudinario del día en la zona de Siete Palmas. La eucaristía estará presidida en el altar por las imágenes históricas de la Virgen del Pino de Teror y San Juan Bautista de Telde, reuniendo a cerca de 80.000 fieles entre el estadio y las zonas anexas habilitadas.
En Canarias concluye el viaje de León XIV
La visita del Pontífice a Canarias supone la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó su deseo de viajar al archipiélago para conocer la realidad migratoria.
El Papa viaja escoltado
El avión de Iberia que va a traslada al Papa León XIV de Barcelona a Gran Canaria está siendo escoltado por varios cazas F-18 en su trayecto hasta el archipiélago.
El Papa León XIV viaja desde Barcelona a Canarias
El Papa ha salido este jueves sobre las 7:45 horas del Palacio Episcopal en dirección al Aeropuerto de Barcelona-El Prat para volar a Gran Canaria, donde culminará su viaje a España. Lo ha hecho después de dos días en Barcelona, y después de bendecir este miércoles por la noche la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família.
León XIV llegará al Estadio de Gran Canaria en papamóvil y con el himno de Canarias sonando
El Papa León XIV, que estará este jueves, 11 de junio, en la isla de Gran Canaria, llegará al Estadio de Gran Canaria, en el que le esperarán unas 40.000 personas, sobre las 18:15 horas y en papamóvil, con el himno de Canarias sonando.
El Papa llega hoy a Gran Canaria
León XIV llega hoy a Gran Canaria tras su paso por Madrid y Barcelona. En este encuentro se centrará en el problema de la inmigración y se reunirá con asociaciones para conocer más a fondo todos los detalles.
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¿A qué hora aterriza el Papa?
El avión del Papa León XIV tiene prevista su llegada a la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, a las 10:50 horas de hoy jueves