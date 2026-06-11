Sánchez copia al Papa y se hace la foto con el bebé en brazos de una inmigrante que llegó en patera a Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a acompañar este jueves al Papa en uno de los actos del Pontífice en su visita a España. El presidente del Gobierno, que ha pasado de imponer los funerales laicos a apuntarse estos días por primera vez a una misa católica para capitalizar la visita de León XIV, ha cogido en brazos a un bebé en Arguineguín (Gran Canaria), imitando a una de las imágenes más icónicas del Santo Padre, que ha bendecido a un centenar de niños a su paso por Madrid, Barcelona y Canarias en los últimos días.

La pequeña, de apenas 4 meses, es hija de una inmigrante y protagonista de la escena en la que Sánchez emula al Papa León XIV mientras las cámaras toman una foto. La imagen se ha tomado en un pasillo con voluntarios, inmigrantes y personal de rescate reunidos en el puerto de Arguineguín, donde el Pontífice ha protagonizado un evento al que ha acudido el presidente del Gobierno junto a cuatro de sus ministros, a pesar de que Prevost pidió que no hubiera políticos presentes en el acto.

León XIV ha llegado este jueves a Gran Canaria, procedente de Barcelona, en la penúltima parada de su viaje a España, que finalizará en Tenerife, el viernes. El Santo Padre ha sido recibido por Pedro Sánchez en la base aérea de Gando, a la que ha llegado en torno a las 12:00 horas, y por Margarita Robles, ministra de Defensa.

Al encuentro con inmigrantes y voluntarios de ONG en el puerto de Arguineguín han acudido el propio Sánchez, quien ha protagonizado el afectuoso gesto con el hijo de una inmigrante africana, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la también portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

El Sumo Pontífice ha llamado este jueves a actuar frente a las mafias de la inmigración ilegal, en un encuentro, el mantenido en Arguineguín, en el que se ha reunido con inmigrantes, trabajadores de Salvamento Marítimo y voluntarios de Cáritas. León XIV ha señalado además que la Iglesia «no puede permanecer muda ante quienes son abandonados en las aguas» y ha criticado «la indiferencia» de aquellos que «permiten que los pobres sean tragados por la explotación y el olvido».

«Hay monstruos que acechan estos mares, mafias y tratantes», ha subrayado, claramente, el Papa en su intervención. Asimismo, ha recordado que «la misericordia empieza con gestos pequeños» y que «no se trata de resolverlo todo, sino de estar presente allí donde el ser humano sufre».