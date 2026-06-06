Sánchez se apuntó al acto del Papa con los inmigrantes pese a que León XIV avisó que no quería políticos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha apuntado a la visita que el Papa León XIV realizará el próximo jueves 11 de junio a Gran Canaria, a pesar de que el sumo pontífice hizo saber, a través de representantes de la Iglesia en España, que prefería no estar acompañado por representantes políticos en sus encuentros previstos con la población migrante durante su visita a nuestro país, según han confirmado fuentes de la Conferencia Episcopal a OKDIARIO.

Por si fuera poco, Sánchez no será el único miembro del Gobierno en acompañar al Papa el viernes 11. De hecho, León XIV será recibido por el presidente español en la base aérea de Gando, junto al aeropuerto de Gran Canaria, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero a su encuentro con inmigrantes y ONG que acostumbran a auxiliarlos cuando arriban al puerto de Arguineguín en pateras o cayucos, tras largas travesías desde África, se acercarán otros tres ministros: el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

No está previsto que la ministra de Defensa acuda al puerto de Arguineguín y se limite a recibir al Papa en su llegada al aeropuerto militar, junto con el propio presidente Sánchez. Pero tanto el presidente español como los tres ministros de su Gobierno han confirmado su presencia en el encuentro que el santo padre mantendrá en el puerto de Arguineguín, con el foco puesto en la migración irregular y las ONG que asisten a esos migrantes habitualmente.

Queda claro que la voluntad del Papa de mantener ese encuentro con la mayor intimidad posible ha sido desoída claramente por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. El presidente, además, acompañará al Papa en hasta seis eventos durante la estancia del sumo pontífice en España.

En medio de la tormenta de presunta corrupción que azota al Gobierno, al PSOE y a la propia familia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien jamás se ha significado por participar en ceremonias religiosas, estará presente hasta en seis eventos del Santo Padre, entre Madrid, Cataluña y Canarias.

Sánchez y ministros en tropel

En la agenda del presidente está marcada la recepción de León XIV el sábado 6 de junio, en el Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez. Posteriormente, Sánchez acompañará al Papa a la sede de la Nunciatura Apostólica, antes de dirigirse al Congreso de los Diputados, donde el Papa tiene previsto ofrecer un discurso a las autoridades presentes.

Pedro Sánchez se reincorporará a la comitiva del Papa el miércoles, ya en Barcelona, con motivo de la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Eso ocurrirá después de la sesión de control, que se celebrará por la mañana en el Congreso de los Diputados y donde, según parece, le espera una intensa sesión, con la oposición pidiendo explicaciones y responsabilidades ante los casos de presunta corrupción que implican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al PSOE por una presunta contabilidad irregular o al propio partido, por utilizar supuestamente los servicios de la «fontanera» Leire Díez, entre otros, con el fin de bloquear acciones judiciales y policiales relacionadas con los casos de presunta corrupción que le atenazan.

Por fin y en un cambio de última hora, Sánchez y sus ministros se han apuntado en tropel a la visita del Papa en el puerto canario de Arguineguín, justo el tramo que el sumo pontífice incluyó en su agenda para focalizar su interés en la inmigración y, precisamente, aquel tramo para el que había pedido la «menor presencia posible» de políticos. Parece claro que el Gobierno de Sánchez no se lo va a poner fácil.