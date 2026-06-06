Pedro, la corrupción no se blanquea acercándote al Papa

Un día fue Gaza, otro la guerra de Trump contra Irán y ahora toca el Papa. Todo le vale al presidente del Gobierno para tratar de desviar la atención de la corrupción que se cierne sobre su partido y su familia, ahora ya en forma de catarata. Pedro Sánchez, en contra del criterio de León XIV, que prefería que no hubiera representantes políticos en sus encuentros previstos con la población migrante, estará en primera fila del acto que tendrá lugar en el puerto canario de Arguineguín, junto a una nutrida representación de su Gobierno, entre ellos la portavoz, Elma Saiz, que llegó a afirmar que el Santo Padre avala las políticas del Ejecutivo.

Era voluntad del Papa que este tipo de encuentros con los migrantes se desarrollaran en un ambiente reservado y con la mayor intimidad posible, y así se le hizo saber a Moncloa. Pero no hubo manera: la plana mayor del Gobierno asistirá al acto, en un intento de tratar de rentabilizar políticamente la presencia de León XIV y convertirlo en un aval a sus políticas de inmigración, concretamente la regularización masiva que está ahora en pleno proceso.

Pero no sólo será Canarias: Pedro Sánchez se pegará como una lapa al Papa, pese a que hasta hace nada su posición era la de hacer exhibición de un laicismo radical que le llevó a no asistir a los funerales religiosos por las víctimas de la pandemia, la DANA o el accidente ferroviario de Adamuz.

El presidente del Gobierno acompañará al Papa en hasta seis actos durante la estancia del Sumo Pontífice en España, incluida la celebración de la misa en la basílica de la Sagrada Familia. Será la primera vez que asista a un acto litúrgico como presidente. ¿Qué ha cambiado para este súbito cambio? Pues muy sencillo: que tiene a la UCO y a la UDEF pisándole los talones y ha decidido huir hacia adelante haciéndose más papista que el Papa.