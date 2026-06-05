El Vaticano se deshace en elogios a Sánchez: «Ha relanzado el crecimiento económico y los derechos sociales en España»

El Vaticano alaba ampliamente a Pedro Sánchez en el dosier informativo o cabasario que el Vaticano ha distribuido a los periodistas acreditados en la Santa Sede que acompañan al Papa León XIV en su viaje apostólico a España.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha distribuido entre los citados periodistas el documento elaborado por el Dicasterio para la Comunicación vaticano, que incluye una biografía de Pedro Sánchez con términos muy favorables en un contenido que resulta llamativo por el tono elogioso.

En la reseña biográfica que servirá de guía a los medios que cubrirán el encuentro privado entre León XIV y Pedro Sánchez (previsto para el próximo lunes en Madrid), se destaca que Sánchez ha «relanzado el crecimiento económico y los derechos sociales en España», según informa El Debate.

El texto vaticano subraya además que Pedro Sánchez ha encabezado gobiernos de coalición «progresistas» y enfatiza su labor orientada al «fortalecimiento del Estado de bienestar» y a la «transición ecológica».

En el plano internacional, el cabasario resalta que Sánchez «ha sido aclamado por no haber expresado ningún temor reverencial» ante ciertas decisiones de la Administración Trump. También valora el texto vaticano su política migratoria, señalando que «recientemente ha sido regularizado medio millón de inmigrantes» para sostener el sistema de bienestar ante el envejecimiento demográfico.

Otra de las frases destacadas del documento resume su trayectoria diciendo que: «Se ha dedicado intensamente a la política interna, abordando la crisis financiera y la independencia catalana, así como el fortalecimiento del Estado del bienestar, la transición ecológica y la integración de trabajadores extranjeros para contrarrestar el envejecimiento demográfico y apoyar el sistema de bienestar social».

No obstante, el mismo documento reconoce que Sánchez atraviesa «una grave crisis de apoyo» y una etapa marcada por manifestaciones que piden su dimisión, si bien vincula este desgaste principalmente al escándalo del rescate de Plus Ultra y al presunto tráfico de influencias que salpica a José Luis Rodríguez Zapatero.