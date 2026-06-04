Zapatero se borra del acto con el Papa en el Congreso tras ser imputado por organización criminal

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha tomado la decisión de no asistir al acto con el Papa León XIV, al que estaba invitado el próximo lunes en el Congreso de los Diputados, para preparar su defensa tras ser imputado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el denominado caso Plus Ultra.

Zapatero está citado los días 17 y 18 de junio por el juez instructor del caso, José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, para declarar como imputado en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En esta línea y después de que el magistrado aceptara el aplazamiento de la declaración, inicialmente programada para el 2 de junio, el que fuera presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011 lleva días preparándose para su defensa.

El Congreso de los Diputados ha cursado invitaciones para el acto con León XIV para los cuatro ex presidentes del Gobierno, y tanto José Luis Rodríguez Zapatero, por el motivo explicado, como Felipe González han declinado la misma y adelantado que no acudirán a la Cámara Baja, donde el Papa pronunciará el lunes un discurso en el hemiciclo como jefe de Estado del Vaticano. Por el momento, sólo está confirmada la presencia de Mariano Rajoy, mientras que José María Aznar aún no ha respondido.