El pagador de Zapatero cobró 170.000 € de una empresa naviera de Hong Kong un mes antes de su detención

Julio Martínez Martínez, el pagador del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su familia por supuestos trabajos de consultoría, cobró casi 170.000 euros de una empresa naviera de Hong Kong (China), CBC Ship Management Limited, apenas un mes antes de ser detenido por la Policía en el marco de la investigación del polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En concreto, esta operación aparece en un informe -al que ha tenido acceso OKDIARIO- elaborado por la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda. La transacción se hizo el 27 de octubre de 2025, apenas un mes antes de la detención de Julito Martínez, que se produjo el 11 de diciembre del año pasado.

La ONIF señala que la empresa Idella Consulenza Strategia SL, la mercantil administrada por Martínez Martínez que suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate y que habría servido también a la trama para el desvío de fondos al extranjero, según los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ingresó «169.995,75 euros procedentes de una cuenta de Hong Kong».

Cabe recordar también que Idella Consulenza Strategia SL tenía el 100% de la la sociedad Landside Dubai Fzco, constituida por la trama en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) como una estructura offshore para ocultar el origen y destino de los fondos opacos que se investigan.

La Agencia Tributaria especifica en dicho informe que el citado ingreso de casi 170.000 euros en Idella Consulenza Strategia SL se efectuó el 27 de octubre de 2025 desde una cuenta del banco HSBC que tuvo como entidad de contrapartida a la empresa «CBC SHIP MANAGEMENT LIMITED 407 SHI 1 ZHUANG ZHANGYANG LU 2399 HAO, GUSHAN LU 538 HAO (SHANGHAI)».

En concreto, CBC Ship Management Limited es una firma con sede en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, y vinculada a la compañía Capital Bulk Carrier, con domicilio social en Shanghái (China).

Según señala en su página web, CBC Ship Management Limited «se dedica a la gestión y fletamento de buques (conocido como chartering), el comercio de materias primas, etc». «Tenemos amplia experiencia en el transbordo y transporte de mineral de hierro», dice esta naviera, que destaca su conexión con Sudamérica.

No obstante, la firma CBC Ship Management Limited no es la única empresa con sede en Hong Kong que aparece relacionada con la trama de Zapatero en esta causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Tal y como publicó OKDIARIO el pasado sábado, la sociedad China International Cultural Technology Resources Group CO LTD, que recurrió al ex presidente del Gobierno para comprar petróleo procedente de Venezuela, está registrada en una dirección de Hong Kong usada por empresas fantasma.

En concreto, esta firma figura vinculada a dos despachos de la novena planta en el edificio de oficinas Wing On Plaza ubicado en el número 62 de Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Esta misma dirección también apareció en los conocidos como Paradise Papers (Papeles del Paraíso) vinculada a Pine Agritech Limited -accionista de Loampit Limited-, calificada aquí como empresa offshore de Bermudas con vínculos operativos en Hong Kong y Singapur.

Por ejemplo, en los mismos Papeles del Paraíso consta que la sociedad Yang Solar Power Investments Limited operó desde la undécima planta de este mismo edificio de Hong Kong, región administrativa especial de la República Popular China.

Extracto del informe de Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.

Se da la circunstancia de que Hong Kong tiene un largo historial como sede de empresas fantasma y estructuras corporativas opacas, por varias razones estructurales y funcionales, como permitir la constitución de una empresa mediante un sistema rápido, barato y con requisitos mínimos, y una regulación fiscal muy favorable, lo que le sitúa como un enclave privilegiado para mover capitales hacia o desde China continental.

Carta de intenciones

Según recoge la UDEF, la sociedad China International Cultural Technology Resources Group Co., Ltd. (CICTR) envió una carta de intenciones al ex presidente Zapatero para ofrecerle contratos de compra de petróleo venezolano de entre «5 y 20 años» de duración.

Uno de los empresarios venezolanos investigados, Domingo Amaro Chacón, en conversación con Julito Martínez en 2023, relacionó directamente a esta empresa china con la dictadura de Xi Jinping. «Es un grupo estatal del PCC para la compra de materias primas», apuntó literalmente Amaro Chacón en dicha conversación incorporada a la causa. «El Líder se reunió con ellos en China», agregó.

En efecto, Zapatero, que ha alegado que no conocía a esta empresa y que tampoco contestó dicha misiva -fechada el 30 de octubre de 2023- había viajado dos semanas antes a Pekín, invitado por el propio PCCh, entre el 16 y el 18 de ese mismo mes. Durante ese desplazamiento, el ex jefe del Ejecutivo asistió al III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda y se reunió con Liu Jianchao, máximo responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista chino, y con Guo Yezhou, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central de dicho partido.

Asimismo, tras recibir esa carta, el ex presidente regresó a China y se volvió a reunir con Jianchao y Yezhou en noviembre de 2023, según sostiene la UDEF en su informe, que sitúa a Zapatero como «intermediario obligatorio» para la venta de crudo venezolano del chavismo a compradores internacionales, entre ellos empresarios chinos o la firma suiza Swissoil Trading SA, presidida por Philipp Paul Vartan Apikian y sancionada por EEUU bajo mandato de Donald Trump.