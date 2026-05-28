La Cámara de Cuentas expedienta al consejero que, como desveló OKDIARIO, asesoró a Begoña cobrando un sueldo público

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha acordado iniciar un expediente relacionado con uno de sus consejeros ante la «presunta existencia de una incompatibilidad sobrevenida» y un posible incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, según ha informado este miércoles la propia institución en un comunicado oficial. El consejero es Antonio Manuel López Hernández, quien fue el encargado de elaborar un dictamen pericial aportado por la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Además, lo hizo cobrando un sueldo público.

El catedrático de la Universidad de Granada, ex presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Guadix presentó un documento, titulado Las aulas, cátedras extraordinarias y los estudios no oficiales de formación permanente como instrumentos de colaboración público-privada en la Universidad española, en el que sostenía que la figura de las cátedras extraordinarias constituye un mecanismo habitual, regulado y legítimo de colaboración entre la universidad pública y entidades privadas, y que la participación de personas ajenas a la plantilla universitaria en su dirección es una práctica extendida y amparada por la normativa vigente.

El cargo de Antonio Manuel López Hernández está sometido por ley a un régimen de incompatibilidad absoluta que no ha sido levantado para permitirle impartir docencia en másteres universitarios ni emitir dictámenes periciales.

Tal como desveló OKDIARIO, López Hernández figura en el listado de profesorado del Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Granada tanto para el curso 2024/2025 como para el 2025/2026, según la web oficial del programa.

Fuentes consultadas indican que imparte docencia al menos en un segundo máster de la misma universidad y que, según fuentes conocedoras del expediente, podría participar también en un tercero.

Decisión adoptada por mayoría

La decisión de la Cámara de Cuentas de Andalucía fue adoptada por la mayoría del Pleno en la reunión celebrada este jueves, tras analizar información recopilada en el marco de actuaciones internas de comprobación realizadas por la Cámara.

Aunque las deliberaciones del Pleno tienen carácter reservado, el órgano fiscalizador andaluz ha considerado «necesario» hacer pública la apertura de este procedimiento para evitar «distorsiones o interpretaciones erróneas» sobre el asunto.

La institución ha subrayado que el expediente se tramitará «con pleno respeto a todas las garantías legales y procedimentales», tanto para la Cámara como para el consejero afectado. En este sentido, ha destacado que se preservarán los principios de objetividad, contradicción, presunción de inocencia y derecho de defensa durante todo el proceso.

Asimismo, la Cámara de Cuentas ha avanzado que no realizará nuevas declaraciones ni facilitará información adicional sobre este caso hasta que exista alguna novedad «de relevancia informativa o trascendencia institucional» que justifique una nueva comunicación pública.

En su nota, el órgano también ha querido reiterar su «independencia institucional» y ha rechazado cualquier intento de vincular actuaciones de carácter «estrictamente personal» con la actividad de la institución, así como interpretaciones que puedan comprometer la percepción de imparcialidad que debe regir su actuación.

Perfil de Antonio Manuel López Hernández

López Hernández es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y catedrático en el área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada desde el año 2000.

Ha sido director del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de esa universidad entre 1996 y 2004, vicerrector comisionado para la Fundación General de la Universidad de Granada entre 2008 y 2011, y presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía entre marzo de 2011 y marzo de 2021, cargo para el que fue propuesto por el PSOE-A. En la actualidad es consejero de ese mismo órgano fiscalizador.