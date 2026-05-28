Cesur exhibe el valor empresarial de Andalucía y Extremadura en la VII edición de los Premios PEC

Los presidentes y CEO de 300 compañías se han dado cita en el auditorio de Mutua Madrileña en Madrid para la VII edición de los Premios Empresariales del Sur de España, Premios PEC, organizados por el Círculo de Empresarios del Sur de España, CESUR. Las compañías invitadas han celebrado el valor empresarial del sur.

La gala, conducida por Sandra Golpe, ha premiado la labor de la empresa andaluza MIGASA como Mejor Empresa Embajadora del Sur de España. El reconocimiento ha sido recibido por su presidente, Antonio Gallego. También ha sido premiado el empresario Antonio Gómez-Guillamón, CEO de AERTEC, como Mejor Directivo Embajador del Sur de España; a Airbus como la Empresa que más apuesta por el Sur de España, galardón que recibe su presidente Francisco Javier Sánchez Segura; a la empresa extremeña La Casa de las Carcasas como Mejor Iniciativa Emprendedora del Sur de España que recoge su fundador y CEO Ismael Villalobos, y a la deportista onubense Carolina Marín como Mejor Embajador Universal del Sur de España.

Esta nueva edición de los premios PEC ha contado con la presencia de empresarios y directivos, representantes de la cultura y de la administración pública. Los galardones han sido entregados por Pedro Rollán, presidente del Senado, Abel Bautista, vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencia de la Junta de Extremadura. También por Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en funciones, Jesús Núñez, presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio y José Manuel González, presidente de CESUR.

La séptima edición de los premios PEC cuenta como partners institucionales con el IESE, la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, Unicaja y la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX). Además, cuenta con el patrocinio de Grupo Azvi, Fundación Cajasol, Crescenta, iryo, Mutuactivos y Recoletas Salud y la colaboración de Ayesa Digital, Edison Next, Grupo MAS y Montosa.

Los premiados de esta séptima edición se suman así a la lista de destacadas empresas y personalidades reconocidas con estos galardones. De este modo, han sido galardonados con un premio PEC: Ayesa, Cosentino, Grupo Industrial CL, Grupo Azvi, González Byass y Ximénez Group, como mejores empresas embajadoras del Sur de España; Diamond Foundry, Heineken, Restalia, Grupo Konecta, Atlantic Copper y Telefónica en la categoría de Empresas que más apuestan por el Sur de España; Borja Vázquez, Ismael Clemente, Enrique Ybarra, Antonio Huertas, Gonzalo Guillén y Federico Linares como mejores directivos embajadores del Sur de España; Komvida y Covermanager como mejor iniciativa emprendedora del sur de España, y José Manuel Calderón, Carlos Herrera, Felipe González, Luis Rojas Marcos, Antonio Banderas y Raphael como mejores embajadores universales del Sur de España.