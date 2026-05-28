El periodista Aimar Bretos conducirá Hoy por hoy, el programa de la mañana de la cadena Ser, en sustitución de Angels Barceló, según ha informado la cadena este jueves. Bretos, que esta temporada está a cargo de Hora 25, acepta por tanto sustituir a la periodista catalana y la orden del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, de centrar la cadena y no hacer seguidismo del Gobierno y de Pedro Sánchez.

Ángels Barceló comunicó el pasado viernes su decisión de abandonar la cadena SER tras 21 años en la empresa. Barceló decidió dejar la compañía después de meses de duro enfrentamiento con Fran Llorente, responsable de Contenidos de Radio y Audiovisual de Prisa desde mayo de 2025.

Llorente es el encargado de Oughourlian para centrar la cadena SER y, siendo un medio de izquierdas, no hacer seguidismo de Sánchez y su Gobierno. El inversor francés quiere más voces en los programas de la cadena, más tertulianos conservadores, algo que contribuyó a la decisión de Barceló abandonar.

Es lo que ya ha pasado en El País, donde Oughourlian también decapitó a la directora, Pepa Bueno, que recaló en TVE, para poner a Jan Martínez.

La salida de Barceló calentó el ambiente en la redacción y otras estrellas de la cadena se pusieron a su favor, como Carles Francino. Aimar Bretos ha decidido aceptar el cargo, y aceptar la orden de centrar la cadena.

La cúpula de Prisa ha actuado rápido y ha cortado de raíz las posibles especulaciones sobre el nombre que sustituiría a Barceló. También el mal ambiente generado por todo el proceso de salida de la periodista catalana y su enfrentamiento con Llorente. Al ser un hombre de la casa, también se frena una posible rebelión interna.

El futuro de Ángels Barceló está en el aire. A partir de septiembre está libre, coincidiendo con la posible puesta en marcha del nuevo canal de televisión que el Gobierno ha adjudicado a un grupo de empresarios de izquierdas bien relacionados con Moncloa, liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, socios en La Sexta.