Sánchez solicita una comparecencia en el Congreso tras el registro de la UCO en Ferraz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Congreso de los Diputados «para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas» después del requerimiento de información (en la práctica, un registro) de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con las cloacas del PSOE. También hablará de «la última reunión del Consejo Europeo».

El jefe del Ejecutivo lo ha solicitado «al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara». Este artículo dispone que los miembros del Gobierno, «a petición propia», pueden comparecer «ante el Pleno o cualquiera de las Comisiones para informar sobre un asunto determinado». «La iniciativa para la adopción de tales acuerdos corresponderá a dos Grupos Parlamentarios o a la quinta parte de los miembros de la Cámara o de la Comisión, según los casos», establece la normativa.

Aunque fuentes del Gobierno confirman que no hay aún fecha prevista, su comparecencia se retrasará, al menos, hasta después del próximo Consejo Europeo, la reunión de líderes comunitarios, prevista para el próximo 18 y 19 de junio en Bruselas (Bélgica).

Como viene siendo habitual, el presidente comparece ante el Congreso después de cada cita internacional en la que se encuentra con sus homólogos europeos. Sin embargo, el líder socialista ha añadido también a esta cita la coletilla para «informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas».

Todo ello a pesar de que ese mismo día, Sánchez aseguró que se acababa de enterar del tema minutos antes de comparecer ante la prensa en Roma, donde estaba de viaje oficial. Y advirtió de que era un requerimiento, no un registro: «Es importante como matiz porque antes sucedía todo lo contrario». Acusó al PP de utilizar «las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la justicia para obstruir investigaciones judiciales», en alusión a la operación Kitchen.

Y circunscribió que era el caso de la «ex mitante Leire Díez». Además, insistió en que ya «se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz que todo este caso hace más de un año».

Tras la comparecencia de Zapatero

Esa misma semana tendrá lugar la comparecencia del ex presidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por un delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional le citó a comparecer como investigado el próximo 2 de junio. Sin embargo, ante la ingente cantidad de material aportado por los investigadores, el ex presidente solicitó retrasar su comparecencia y, finalmente, acudirá al juzgado el 17 y 18 de junio.

Su comparecencia se ha precipitado después de que, este miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrase en la sede nacional del partido que encabeza Sánchez, para requerir información en relación a la causa sobre las cloacas del PSOE que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El magistrado señala que el PSOE habría desarrollado presuntamente un complejo entramado para ofrecer trato de favor y cobertura legal gratuita a implicados en casos de corrupción, con el objetivo de obtener información contra la UCO de la Guardia Civil y blindar al partido en tramas como el caso Koldo o el fraude de los hidrocarburos.

El juez también investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización el PSOE, Santos Cerdán.

Tras el registro de este jueves, han sido imputados Santos Cerdán, el exconsejero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.