Vox lleva a las Cortes Valencianas una iniciativa para exigir elecciones ante la «corrupción política»

El Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas ha registrado este jueves una iniciativa ante la Cámara para exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales ante la «corrupción política, moral y económica que ha guiado la gestión de Pedro Sánchez». Con la presentación de esta proposición no de ley, Vox obliga a las otras tres formaciones representadas en el parlamento autonómico a posicionarse en cuanto a la petición de unos comicios. Especialmente, obliga a posicionarse y a que decida si quiere seguir apoyando al Gobierno o no a la coalición nacionalista Compromís, socio de Sánchez en Madrid. Vox presenta esta iniciativa, según recoge la citada PNL, ante la «degradación institucional, la inseguridad y las cesiones al separatismo». Frente a ello, la formación reclama «devolver la voz a los españoles».

La iniciativa de Vox se produce apenas 24 horas después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegara este miércoles, 27 de mayo, un gran operativo sin precedentes en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación por la financiación de las cloacas socialistas lideradas por la fontanera Leire Díez ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Los agentes se personaron con el requerimiento del juez Santiago Pedraz en los despachos y oficinas de Ferraz y en los domicilios del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y de la consultora Zaño, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías. Además, la UCO acudió a la Dirección General del Instituto Armado para interrogar como perjudicados a losagentes perseguidos por investigar las cloacas socialistas. Se trata de antiguos miembros de la UCO que en su día fueron expedientados por la unidad de Régimen Disciplinario por investigar la corrupción en el PSOE.

En su propuesta, Vox insta al Consell de la Generalitat Valenciana a condenar públicamente los casos de corrupción que afectan al Gobierno de España y a manifestar, también desde el Ejecutivo valenciano, «la necesidad inmediata de convocar elecciones para que los españoles puedan decidir libremente un nuevo rumbo político».

La presentación de la citada PNL se ha producido sólo 24 horas antes de que el Gobierno valenciano presente a la presidenta de la Cámara el anteproyecto de Presupuestos de la Generalitat para este año 2026, tras haber alcanzado un acuerdo, precisamente con Vox.

Ese acuerdo, como ha adelantado OKDIARIO incluye una reforma fiscal con una rebaja impositiva en torno a los 400 euros dirigida a todos los valencianos. Precisamente, la reforma fiscal, la prioridad nacional y la vivienda han sido los tres ejes esenciales para Vox de estas nuevas cuentas.