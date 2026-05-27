Vox impulsa una rebaja impositiva de unos 400 € a todos los valencianos con los nuevos presupuestos

Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana acordados por el actual Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca y Vox incluyen una reforma fiscal dirigida a todos los valencianos, con una rebaja impositiva de unos 400 euros de media para cada valenciano, impulsada por Vox, según ha podido saber OKDIARIO. Se trata de la rebaja impositiva más ambiciosa en los últimos dos años. Y tiene por objeto reducir los efectos en los ciudadanos de la Comunidad Valenciana del conocido como infierno fiscal del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

El acuerdo para los nuevos presupuestos de la Generalitat Valenciana entre el Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca y Vox ha sido anunciado este martes por el portavoz de la formación de Abascal en las Cortes Valencianas, José María Llanos. El síndico de Vox ya manifestó, también el martes, que los tres grandes ejes de las cuentas serían la prioridad nacional, la reforma fiscal y la vivienda.

De hecho, Vox había exigido para dar su visto bueno a esas cuentas que el viernes serán entregadas a la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, una reducción de la presión fiscal sobre las familias, trabajadores y clases medias, además de nuevos recortes de gastos de los que la formación considera «ideológicos o innecesarios». Todo ha sido incluido en las cuentas.

Horas más tarde, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, sentenció que «vamos a comenzar a hacer justicia fiscal con toda la sociedad valenciana». Pérez Llorca recordó que la Valenciana es la comunidad «que más alta tiene la renta de toda España». Y argumentó que «por eso» vamos a hacer una bajada considerable de la renta».

Vox también anunció el pasado martes que habrá en los presupuestos medidas para combatir la inmigración ilegal, «masiva y descontrolada», y el «fraude» en el acceso a las ayudas públicas. Entre esas medidas, se encuentra la creación de un servicio específico de control del fraude patronal y la sobreocupación de viviendas. Además, de la exigencia al Gobierno de la inmediata adaptación en España del Reglamento Europeo de Retornos, como ha publicado OKDIARIO.

El acuerdo entre PP y Vox incluye también un paquete de medidas en vivienda orientado a acabar con las trabas burocráticas y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias. Los que serán los terceros presupuestos de la legislatura quedarán definitivamente aprobados el próximo 22 de julio en Pleno por las Cortes Valencianas, tras un recorrido parlamentario de 54 días que arrancará este viernes, 29 de mayo, con la presentación de las cuentas a la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, también de Vox.