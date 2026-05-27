La trama de Cerdán y Leire ofreció 300.000 € a un fiscal y 50.000 a una testigo para torcer su declaración

El nuevo auto judicial del magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha revelado que la organización investigada en torno a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, y Leire Díez ha ofrecido al menos 300.000 euros a un fiscal anticorrupción y 50.000 euros a una testigo para que modificara su declaración judicial.

La resolución, consultada por OKDIARIO, de 50 páginas y catalogada como causa secreta, describe una estructura criminal que habría operado desde abril de 2024 con un propósito confesado por la propia Leire Díez: «Destruir el procedimiento» en cualquier causa judicial que afectara al PSOE o al Gobierno.

El fiscal al que se habría intentado sobornar es José Grinda, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción. La organización le habría hecho llegar una propuesta para que archivara diversas causas judiciales a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero o una cantidad económica.

En una anotación manuscrita intervenida a Leire Díez, el juez ha localizado esta nota, redactada con deliberada opacidad: «300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor».

La reunión con Grinda se produjo el 27 de febrero de 2025 a través del periodista Pere Rusiñol, persona ajena a la organización. El resultado, comunicado a Leire Díez en lenguaje críptico, fue negativo: «No había agua, al menos de momento».

La testigo a la que se habría ofrecido 50.000 euros es Carmen Pano, quien había declarado ante la Policía haber entregado 90.000 euros en efectivo en la propia sede del PSOE.

Cuando Pano fue citada para ratificar su testimonio en sede judicial, Ismael Oliver Romero contactó con Leire Díez para advertirle de la trascendencia de la declaración: «Es importante y si queréis lo negocio yo». La respuesta de Leire fue lacónica: «Negócialo. Si puedes, hazlo».

La conversación derivó hacia lo que ambos denominaron abiertamente su «compra»: «Esta se vende. Debemos saber comprar». El auto señala que, de forma indiciaria, el ofrecimiento se materializó a través de Leticia de la Hoz Calvo por importe de 50.000 euros.

Más ofrecimientos

Los ofrecimientos no se han limitado a estos dos casos. Al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba se le propuso, a cambio de información sobre la UCO, que le olvidarían el pago de su defensa y que le colocarían en «puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían».

Al fiscal Ignacio Stampa se le ofreció su retorno a la Fiscalía Anticorrupción y la intercesión en un pleito personal.

Junto a los ofrecimientos, el auto acredita pagos que sí se han materializado. Leire Díez ha recibido cuatro transferencias de 4.000 euros desde Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, y posteriormente 27.225 euros canalizados a través de las sociedades del abogado Ismael Oliver mediante facturas que el propio Oliver reconoció como falaces en una conversación interceptada: «Tengo una duda que hemos de resolver antes de las transferencias que es qué concepto pongo en una y en otra».

El abogado Jacobo Teijelo habría recibido al menos 125.000 euros del PSOE con idéntico procedimiento.

El medio Crónica Libre, vinculado a la periodista fallecida Patricia López, cobró aproximadamente 20.000 euros a través de una campaña publicitaria cuya orden tramitó Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE: «La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo. Estará cerca de los 20K».

Las diligencias tienen su origen en un auto de 10 de diciembre de 2025 que acordó registros en los domicilios de Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero, integrantes del grupo autodenominado Hirurok —»nosotros tres» en euskera—, ya investigado en el caso. El análisis del material incautado entonces permitió acreditar indicios de la participación de Cerdán en una jerarquía superior dentro de esa misma estructura criminal.

El punto de inflexión fue una reunión celebrada el 26 de abril de 2024 en la sede del PSOE en Ferraz, convocada cuatro días antes de que el presidente del Gobierno comunicara su decisión tras su conocida «Carta a la Ciudadanía». Leire Díez había avisado a Fernández el día anterior: «Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente».

La propia Leire Díez se ha definido en diversas reuniones como «mano derecha de Santos» y como «una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado».

Su papel como artífice operativa de la trama queda reflejado también en sus propias palabras ante el fiscal Stampa, cuando se presentó como «persona que ha puesto el PSOE» añadiendo que «la mejor manera de hacer, es no ser nada».

El auto identifica como investigados principales a Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías e Ismael Oliver.

La organización que, según el auto, nació para proteger al partido ha convertido la sede de ese mismo partido en el epicentro de una investigación que, a juzgar por los indicios recogidos en 50 páginas de causa secreta, acaba de empezar.